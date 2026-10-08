A empresa Umicore, que investiu na última década para aumentar sua produção em Americana, se tornou este ano a maior exportadora (em dólares) das empresas de Americana. Pela primeira vez na década, ela desbancou a campeã Goodyear. Mas as duas seguem ampliando o volume exportado.

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A Umicore inaugurou linha de produção de catalisadores automotivos para veículos leves no anos passado. Com isso, a empresa agora pode atender às três fases do Proconve L8. O objetivo é elevar a capacidade de fabricação e atualizar as tecnologias utilizadas “a fim de prover maior eficiência, precisão e rastreabilidade no processo”.

A nova linha demandou a contratação adicional em 10% do efetivo total na unidade. Os funcionários alocados na nova linha de produção receberam treinamento especializado com especialistas da Umicore na Alemanha e na Polônia, além de capacitações locais no Brasil conduzidas por profissionais internacionais.

Atividade da Umicore

Produção de núcleos cerâmicos e metálicos com metais preciosos (platina, paládio, ródio) para o sistema de escapamento de veículos.

A multinacional belga havia anunciado em 2018 investimentos de R$ 130 milhões na construção de duas fábricas em sua planta de Americana. A primeira delas será para a reciclagem de metais e a segunda, na área de metaloquímica.