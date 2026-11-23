Parque Araçariguama recebe a 5ª Feira Animal “É o Bicho”

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O Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no domingo (29) a 5ª edição da Feira Animal “É o Bicho”. Com entrada gratuita, o evento será realizado das 9 às 19 horas e reunirá uma série de atrações, incluindo uma apresentação da OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste), às 16 horas.

Também haverá feira de adoção da ONG (Organização Não Governamental) Animais Têm Voz, feira de artesanato, praça de alimentação e brinquedos para as crianças. Estarão presentes expositores inclusive de outros municípios, como São Paulo, Campinas, Hortolândia, Piracicaba, Limeira, Leme e Araras.

A 5ª Feira Animal “É o Bicho” é uma realização da Fofocando Propaganda, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Parque Araçariguama fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques/Rua 21 de Abril, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara d’Oeste.

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