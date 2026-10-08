A Trilha da Primavera estará de volta ao Centro de Americana, no calçadão da Praça Basílio Rangel, neste sábado (10), das 9h às 12h, com uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA).

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A programação reúne atividades de educação ambiental, lazer e conscientização. Entre as atrações estão doação de mudas e sementes, oficina de desenhos e exposição de bioplástico, realizadas pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à SMA; orientação nutricional, oferecida por uma voluntária da ACIA; presença de cães terapeutas dos projetos Pet Terapia e Patas que Curam; adoção de filhotes de animais pela ONG Meu Abrigo; dança e animação com os Amigos do Flash Back; exposição de maquete sobre a importância do combate à dengue; e atividades de terapias alternativas, pelo Projeto Amor e Luz.

Também fazem parte da programação atividades de educação ambiental voltadas às crianças, pelo projeto Destinos do Bem; ações educativas da Associação Barco Escola da Natureza; o Show Dog, com acrobacias realizadas por cães da Romu Canil, unidade especializada da Guarda Municipal de Americana (GAMA); e a presença de representantes do Rotary Club Ação.

O evento contará ainda com área kids com brinquedos e trenzinho gratuito da ACIA para as crianças. Haverá food trucks para alimentação no local.

“A Trilha da Primavera reforça o compromisso que todos devemos ter com o meio ambiente. Será um evento com muitas atividades e esperamos grande adesão por parte da população”, comentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

“Todos estão convidados a passarem um fim de semana agradável prestigiando essa iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e da ACIA que reforça a conscientização ambiental e o comércio local”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Próximas edições Trilha da Primavera

A primeira edição da 2ª Trilha da Primavera foi realizada em 26 de setembro, no Jardim São Paulo, e reuniu cerca de 300 pessoas. Além da edição deste sábado (10), outras duas atividades estão programadas, sempre aos sábados, das 9h às 12h:

– 31 de outubro: Praça Manoel Françozo, no Jardim São José;

– 7 de novembro: cruzamento da Rua São Vito com a Avenida Paschoal Ardito, no São Vito.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a ACIA, pelo telefone (19) 99246-2193, ou com a Casa da Agricultura, pelo telefone (19) 3405-1733. Também é possível acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Americana e da ACIA.

Concurso de fotografias “Apaixonados por Árvores”

As inscrições para o concurso de fotografias “Apaixonados por Árvores” seguem abertas até 30 de outubro. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da UEAPPA da SMA, em parceria com a ACIA. O formulário de inscrição e o regulamento estão disponíveis no banner específico do concurso, na página inicial do site da Prefeitura. O concurso é aberto a moradores de Americana com idade igual ou superior a 13 anos. Os participantes deverão fotografar, com smartphone e na posição vertical, sua árvore preferida. A imagem poderá conter ou não pessoas, adereços, enfeites ou outros elementos criativos.

A proposta é que cada participante inscreva uma fotografia acompanhada de uma história que contenha uma relação de afeto. Os trabalhos deverão ser enviados até 15 de novembro, pelo WhatsApp (19) 3405-1834 ou pelo e-mail [email protected].

O resultado final será divulgado nas redes sociais oficiais da SMA, da Prefeitura de Americana e da ACIA. O vencedor receberá um prêmio oferecido pela ACIA, cuja entrega será realizada durante o evento Destaques Ambientais, promovido pela SMA.

As fotos finalistas poderão ser exibidas nas redes sociais da pasta, em ações educativas promovidas pela UEAPPA e em materiais de divulgação de ações ambientais.