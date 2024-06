Músculos fortes são essenciais para o equilíbrio

Você já parou para pensar na quantidade de músculos são ativados no simples ato de parar repentinamente em meio a uma caminhada ou de se equilibrar em um ônibus em movimento? A ciência já, e são mais de 400. Por esse motivo, profissionais da saúde têm apontado os exercícios de equilíbrio e estabilidade como aliados fundamentais na prevenção de lesões.

Ao reunir estudos produzidos no mundo inteiro, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP produziram um guia de exercícios inédito visando maximizar capacidades funcionais e motoras do corpo humano. No trabalho, os acadêmicos destacaram o papel dos músculos como espécies de ‘liga’ indispensável para que as nossas estruturas funcionem da maneira mais eficiente possível.

“Partindo do pressuposto de que a estabilidade é a habilidade do sistema neuromuscular, (…) é possível dizer que a ação muscular é necessária para que o sistema consiga vencer a força da gravidade ou qualquer outra perturbação externa”, afirmou o trabalho.

Em outras palavras, o trabalho afirma que quanto menor a força muscular, maior é a pressão gerada sobre os ossos e articulações, o que, por conseguinte, aumenta suas exposições a traumas e desgastes.

Treinador da Smart Fit, Lucas Florêncio afirma que essa dinâmica de funcionamento do corpo faz com que a falta de cuidado preventivo com os músculos estabilizadores – sobretudo os do chamado core, como lombar e abdômen, e os de membros inferiores como joelho e tornozelo-, se traduza ao longo do tempo em dores crônicas e limitações de movimento.

“Por isso a importância dos exercícios de força. Eles naturalmente promoverão adaptações como melhora do tônus muscular, coordenação inter e intramuscular”, afirmou o especialista, destacando a existência de trabalhos específicos mirando a melhora do equilíbrio funcional do corpo.

“Quando falamos de membros inferiores, é importante que os exercícios sejam realizados em todos os planos de movimentos possíveis para as articulações. Já quando falamos do core, destacam-se os exercícios em bases instáveis, pois eles promovem estímulos significativos para o recrutamento dos músculos”.

Para finalizar, Florêncio afirma que as técnicas a serem aplicadas irão variar de caso a caso, mas salienta os bons resultados dos trabalhos de isometria, já que estes simulam em bom grau a maneira como nossos músculos são exigidos durante as atividades motoras.

Quer tornar seu corpo mais funcional e equilibrado? Acompanhe as dicas abaixo e no vídeo do treinador Lucas Florêncio.

TREINO (Ter/Qui) TREINO EXERCÍCIO SÉRIE REPETIÇÕES INTENSIDADE INTERVALO A Afundo peso corporal 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Levantamento Terra 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Cadeira abdutora 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Elevação pélvica peso corporal 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Gêmeos em pé 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Abdominal remador 3 10 — 15 60 – 70% 60″ – 90” A Prancha isométrica 3 20” – 30” – 60″ A Prancha isométrica lateral 3 20” – 30” – 60″ A Hiperextensão de lombar 3 20” – 30” – 60″

Sobre o Grupo Smart Fit

O Grupo Smart Fit detém as marcas de academias Smart Fit e Bio Ritmo, as marcas de academias studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym e Jab House, além dos produtos digitais Total Pass e Queima Diária. A rede é líder do mercado de academias na América Latina e a terceira maior do mundo em número de clientes. Em janeiro de 2024, o número de clientes ativos chegou a mais de 4,5 milhões nas mais de 1400 unidades do grupo. No Brasil, a Smart Fit está presente em mais de 160 cidades, em todos os 26 estados e Distrito Federal. Fora do Brasil, atua em aproximadamente 140 cidades e 15 países. Conheça mais sobre a Smart Fit no site oficial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP