Decoração de Natal em Americana será acesa no dia 29 de novembro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, definiu a programação especial “EnCantos e Luzes de Natal 2024”. Assim como nos anos anteriores, as atrações serão realizadas na Praça Comendador Müller, no Centro. A abertura oficial e a inauguração da decoração natalina estão marcadas para o dia 29 de novembro. Além disso, neste ano a região do Portal também será decorada.

“Teremos mais uma vez um Natal feliz em nossa cidade, momento de reflexão, amor, caridade e fé. Vamos fazer um grande evento no coração de Americana e convidamos toda a população para comemorarmos juntos essa data especial”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Vamos celebrar o Natal com muita harmonia, música e luzes na nossa Praça Comendador Müller, assim como fizemos nos anos anteriores”, acrescenta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Serão nove dias de atividades divididas em dois palcos com várias apresentações musicais, corais, presépio vivo e uma novidade: o show das princesas clássicas do cinema vai encantar as crianças.

“Queremos proporcionar a todos momentos únicos e especiais, celebrando a chegada do Natal na Praça Comendador Müller. Além da decoração encantadora, o público também vai se emocionar com a programação que preparamos”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira a programação na Praça Comendador Müller (sujeita à alteração):

29/11 (sexta-feira)

18h30 – Acendimento das Luzes

19h00 – Banda Sinfônica Heitor Villa-Lobos

20h00 – Combo MPB/Jazz Heitor Villa-Lobos

21h00 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral

06/12 (sexta-feira) – início do horário especial do comércio

19h30 – Fanfarra da Escola Estadual Heitor Penteado, com cortejo do Calçadão até a Praça Comendador Müller

10/12 (terça-feira)

19h30 – Marcelo Louback – Saxofone in Concert

11/12 (quarta-feira)

20h00 – Coral Vozes Especiais nas janelas da Biblioteca Municipal (Associação de Promoção e Assistência de Americana – APAM)

21h00 – Coral Risoleta ComuniCanto – Escola Estadual Profª. Risoleta Lopes Aranha

12/12 (quinta-feira)

20h00 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”

21h00 – Coral Vocalis

13/12 (sexta-feira)

20h00 – Marcelo Louback – Saxofone in Concert

21h00 – Mateus Pavan – Piano in Concert

18/12 (quarta-feira)

20h00 – Presépio Vivo – Casa do Conto

20h00 – Coral Musipaz

19/12 (quinta-feira)

19h00 – Show das princesas clássicas do cinema

20h00 – Presépio Vivo – Casa do Conto

21h00 – Alê Moreno

20/12 (sexta-feira)

19h30 – Corda Coral, Coral InCantus e cantores convidados

20h00 – Solenidade de Premiação do Concurso de Decoração Natalina de Americana

20h00 – Presépio Vivo – Casa do Conto

21h00 – Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi

Luzes de Natal

A Praça Comendador Müller terá um urso gigante iluminado “3D” com passagem para o público, um totem de Papai Noel “3D”, luzes pisca-pisca nas palmeiras imperiais, um portal em forma de cometa também em “3D” na escadaria, e a árvore de Natal de dez metros de altura, com passagem interna para os visitantes.

A fachada da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” vai ganhar uma figura iluminada com a expressão “Ho Ho Ho”, e diversas “bolas de Natal” composta por luzes ao longo da extensão, além de cascata luminosa.

O público terá também acesso à Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), já instalada na praça.

Neste ano, além da decoração na área central da cidade, a região do Portal da principal entrada de Americana, na Avenida Antonio Pinto Duarte, também receberá adornos natalinos. No local, haverá um grande cometa iluminado, uma estrela “3D” e um letreiro de “Boas Festas”.

A decoração será feita pela empresa vencedora da licitação aberta pela Prefeitura de Americana. O edital completo está disponível no site www.americana.sp.gov.br, clicando em “Serviços”, “Licitações” e depois “Pregão Eletrônico”, e também presencialmente na Unidade de Suprimentos no Paço Municipal, das 9h às 16h. O endereço é Avenida Brasil, nº 85.