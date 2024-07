Nego Di vira alvo de ação do MP; esposa vai presa

O influenciador digital Nego Di e a mulher dele são alvos de uma operação do MP-RS em Santa Catarina que apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais.

A esposa foi presa em flagrante por posse de arma de uso exclusivo das Forças Armadas.

Nego Di causou bastante

durante a cheia que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e junho. Ele espalhou fakenews e alimentou a rede bolsonarista com ideias como ‘o povo pelo povo’ e outras. Na ocasião, ressurgiram histórias de golpes que ele teria dado anos atrás.

Ele sumiu desde então e voltou a ser notícia esta sexta-feira.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Em nota, a defesa do casal afirmou que não teve acesso aos autos dos inquérito e que a “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno”. O promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, afirmou que dois veículos de luxo dos investigados foram sequestrados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida.

Ainda de acordo com a operação, Gabriela Souza foi presa em flagrante. As buscas dos agentes tem como intuito = recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, para se ter uma dimensão exata dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal. O MP-RS obteve ainda o bloqueio de valores, além da indisponibilidade de bens do casal e de terceiros relacionados aos fatos apurados.

Ex de Neymar, Fernanda Campos faz lipo íntima e no abdômen

A influencer Fernanda Campos, 26 anos, deu o que falar ao assumir que fez uma lipo íntima, no púbis. Ela também aspirou o abdômen. Ao todo, foram retirados três litros de gordura. Ela investiu R$ 80 mil nos procedimentos com o dr. Bruno Costa. A ex de Neymar agora se recupera da cirurgia e pretende voltar à rotina já na próxima semana.

“Tudo para manter a ppk perfeita, digna de craque”, brinca a influencer. “Na verdade, tinha uma gordurinha ali que me incomodava, bem na testa mesmo (risos). Ela estava gordinha e isso não era legal. Agora está menor, mais delicada e linda. Amei o resultado e vou mostrar para meus fãs em breve nas minhas plataformas”, avisa.

Fernanda Campos é musa de sites adultos como OnlyFans e Privacy, fatura em média R$ 500 mil por mês com seus vídeos, e essa é a segunda vez que faz lipo no abdômen. Ela anuncia que fará uma live para mostrar a ‘nova vagina’, assim que receber alta médica.

Adepta de um shape mais slim e definido, a influencer não é fã de academia, mas tenta manter uma alimentação saudável. “Sou mais das cirurgias do que do treino”, assume rindo. “E não gosto do corpo montado, nem exagerado. E agora vai ser dieta do sexo (risos). Vou entrar na onda das famosas em breve”, diz sobre a nova tendência.

Fotos: Divulgação

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP