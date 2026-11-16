Neymar e Virginia movimenta redes sociais no fim de semana

Leia + sobre diversão e arte

O suposto affair envolvendo o craque Neymar e a Influenciadora Virgínia Fonseca movimentou as redes sociais este domingo. Uma colunista de celebridades publicou que os dois se encontraram pouco antes do grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no começo do mês.

Neymar usou as redes sociais para negar o acontecido, mas não ameaçou processar a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A esposa de Neymar, Bruna Biancardi, está grávida de mais um dos filhos do casal. As redes sociais ferveram e recuperaram outras interações do menino Ney com a Influencer do Tigrinho.

Virgínia passou o último ano entre idas e vindas com outro craque de futebol, Vini Jr.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP