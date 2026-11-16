Free flow: prazo para pagar termina hoje

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Os motoristas que têm pendências nos pedágios free flow serão notificados a partir desta semana. O governo federal vai encaminhar mensagens pelo WhatsApp aos usuários cadastrados, com alertas sobre os débitos. Até o próximo dia 16, as tarifas poderão ser quitadas sem multas.

Quem passa por um pedágio free flow tem até 30 dias para pagar os débitos. Após esse prazo, o motorista é multado em R$ 195,23 e perde cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na região de Sorocaba, mais de 4,2 mil multas desse tipo foram aplicadas entre janeiro e abril deste ano.

Regularização

Por decisão do Ministério dos Transportes, as multas dos free flows em todo o Brasil foram suspensas, e os motoristas ganharam prazo até 16 de novembro, próxima segunda-feira, para regularizar a situação.

Essa regularização, no entanto, não é automática. Os motoristas precisam quitar os débitos em aberto nos canais da concessionária responsável.

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