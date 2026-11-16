Mostra Cultural reúne alunos em apresentações sobre diversidade

Mostra Cultural reúne alunos da Rede Municipal de Ensino em apresentações sobre diversidade e identidade brasileira

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (11), no Teatro Municipal Manoel Lyra, a Mostra Cultural 2026, com o tema “Infâncias brasileiras: identidades originárias”. Integrada ao Calendário Novembro Negro, a iniciativa reuniu estudantes, familiares, educadores e representantes da comunidade escolar em uma programação gratuita de apresentações artísticas e culturais.

O evento apresentou projetos, pesquisas, produções e manifestações artísticas desenvolvidos pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino ao longo do ano letivo. As atividades abordaram a diversidade cultural brasileira, com destaque para a história, os saberes e as contribuições dos povos originários, além da valorização da cultura afro-brasileira e do enfrentamento ao racismo.

Para a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, a Mostra representa uma oportunidade de transformar o conhecimento construído em sala de aula em experiências de valorização da diversidade.

“Nosso compromisso é garantir que as crianças conheçam e valorizem as diferentes histórias e culturas que formam o Brasil. Trabalhar essas temáticas desde a infância é fundamental para formar cidadãos mais conscientes, que respeitem as diferenças e reconheçam a importância de cada identidade”, destacou.

A programação contou com a participação de educadores da Oficina Ciranda na Escola, que abriram as apresentações com uma roda de ciranda, valorizando essa manifestação da cultura popular e os saberes transmitidos entre gerações.

Na sequência, os estudantes do CIEP José Renato Pedroso apresentaram “Nossa Voz”, com música e brincadeira dos copos, em uma reflexão sobre identidade e valorização da história e da cultura negra. O CAIC Irmã Dulce levou ao palco a cena “Despreconceituosamente”, inspirada na música de Matheus Aleluia, enquanto os alunos do Projeto Teatrando apresentaram a peça “O Peso da Tinta”, escrita e dirigida por Marcelo Porqueres, abordando o racismo no ambiente escolar.

A programação também contou com o jogral “Vida e história de Luiz Gama”, apresentado pelos estudantes da EMEFEI Dona Pura, resgatando a trajetória do abolicionista, jornalista, escritor e advogado autodidata. O CIEP Padre Victório apresentou “Passos e passos”, poema de James Ribeiro que percorre referências culturais como o sertão, a capoeira e o funk. Já os estudantes do CIEP Dom Eduardo encerraram as apresentações das unidades escolares com a música “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha, em uma celebração à infância e à diversidade das identidades brasileiras.

O encerramento artístico ficou por conta do Coral Afro Kumbayah, que apresentou um repertório relacionado à ancestralidade, à resistência e à cultura afro-brasileira.

A Mostra Cultural integra as ações desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino em cumprimento às Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. O trabalho é desenvolvido de forma permanente nas unidades escolares, por meio de práticas pedagógicas que valorizam a ancestralidade, o pertencimento e a diversidade.

Mais do que apresentações artísticas, a iniciativa evidencia o papel da escola na formação cidadã, na valorização das diferentes identidades e na construção de uma educação antirracista, que promova o respeito às diferenças e o enfrentamento a todas as formas de discriminação.

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