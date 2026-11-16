Baep intensifica ações em Sumaré

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👮‍♂️ Uma ocorrência na região do Matão, no Jardim das Oliveiras, terminou com um suspeito morto após confronto com policiais militares, outro preso e um terceiro foragido. A ação ocorreu durante uma abordagem relacionada a uma motocicleta roubada.

📉 Os números também chamam a atenção: Sumaré registrou redução de 50,15% nos roubos, 34,75% nos roubos de veículos e 19,40% nos furtos, na comparação entre 2024 e 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

🚔 O trabalho da Polícia Militar, com destaque para as equipes especializadas do BAEP, merece reconhecimento. O patrulhamento ostensivo, as operações, as abordagens e o enfrentamento ao tráfico de drogas são fundamentais para fortalecer a segurança da população.

👏 Segurança pública exige presença, planejamento, inteligência e profissionais comprometidos. Valorizar os policiais que diariamente arriscam suas vidas para proteger a sociedade é reconhecer a importância desse trabalho.

Sumaré quer e merece mais segurança! A cidade apresenta avanços nos indicadores criminais e precisa continuar nesse caminho. Parabéns aos homens e mulheres da Polícia Militar e do BAEP pelo trabalho em defesa da população!

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