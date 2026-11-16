Prefeitura divulga blocos inscritos para o Carnaval 2027

Prefeitura divulga blocos inscritos para o Carnaval de SBO 2027

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (12) a relação dos blocos inscritos para o Carnaval de SBO 2027. Ao todo, dez grupos participarão oficialmente da festa, levando música e animação a diferentes pontos da cidade.

Estão na lista: Bloco das Bárbaras, Bloco do Traquitana, Bloco Boralá, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Blo-cão da Animais Têm Voz, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Vermelhou e Bloco das Piranhas.

O Carnaval de SBO 2027 será realizado nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, sábado a terça-feira, das 15 às 23 horas. A Praça Central Coronel Luiz Alves será o ponto oficial de dispersão dos grupos.

As inscrições foram realizadas entre os dias 22 de outubro e 5 de novembro, por meio do site oficial culturasbo.com. No cadastro, os responsáveis informaram dados sobre a organização dos grupos, locais de concentração, itinerários propostos, sugestões de horários, duração dos desfiles e estimativa de público.

A próxima etapa será a reunião de planejamento com os representantes dos blocos, marcada para o dia 25 de novembro. Na ocasião, serão discutidas questões relacionadas à organização dos desfiles, aos trajetos e aos horários.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo manterá diálogo com os grupos e poderá propor adequações, considerando a segurança dos participantes e moradores, a mobilidade urbana e os impactos na vizinhança. A aprovação dos itinerários também dependerá de avaliação técnica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.

Tradição e participação popular

A edição de 2026 consolidou o Carnaval de SBO como uma das grandes festas populares do interior paulista, com público rotativo de 117,6 mil pessoas ao longo dos quatro dias de programação gratuita. Dez blocos participaram da folia, animando diferentes pontos da cidade, além das atrações musicais realizadas na Praça Central.

O evento valoriza as tradições carnavalescas barbarenses e as manifestações culturais organizadas pela comunidade, fortalecendo a cultura, o turismo e a economia criativa do Município.

Calendário do Carnaval de SBO 2027

25 de novembro de 2026: reunião de planejamento com os representantes dos grupos

8 de dezembro de 2026: divulgação do Guia Completo do Carnaval de SBO 2027

6 a 9 de fevereiro de 2027: realização do Carnaval

O Carnaval de SBO é promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de fortalecer as tradições carnavalescas barbarenses e valorizar as manifestações culturais organizadas pela comunidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

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