Neymar no Brasil, mas não pra jogar. O BSOP, Brazilian Series of Poker, responsável pelo maior torneio de poker da América Latina e do Hemisfério Sul, realizou a última edição do Circuito 2024 com o BSOP ONE Neymar Jr Edition, em parceria com o PokerStars e o craque do Al Hilal e da Seleção Brasileira.

O evento uniu torneio de poker e festa para comemorar os resultados do ano e contou com a presença do jogador, que veio diretamente da Arábia Saudita para se reunir com amigos e famosos. Entre alguns dos nomes que marcaram presença estavam Leo Picon, Caio Castro, Vintage Culture, Nobru, Jon Vlogs, Igão e Mítico, além dos jogadores de futebol Marcos Leonardo e Nenê.

Além de Neymar

o evento também contou com atrações como Jeito Moleque e Gabriel Smaniotto.

Foram duas noites de torneios, 21 e 22, com inscrições no valor de R$25 mil e R$10 mil, onde as apostas altas se misturaram com experiências exclusivas, criando uma atmosfera única para jogadores.

O torneio, transmitido pelo canal oficial do BSOP no YouTube https://www.youtube.com/@BSOPOficial, ainda trouxe atrações musicais, open food de alta gastronomia e open bar com uma seleção cuidadosa de bebidas e coquetéis em um dos hotéis mais sofisticados de São Paulo.

Sobre o BSOP

O Brazilian Series of Poker (BSOP) é a principal série de poker da América Latina, sendo reconhecido por sua excelência na organização de eventos de poker ao vivo. Desde sua fundação, em 2006, o BSOP tem sido um ponto de encontro para jogadores e fãs de poker, oferecendo competições emocionantes e premiações significativas que elevam o nível do esporte. Acompanhe as próximas etapas dos torneios no site – https://bsop.com.br/.

