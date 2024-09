Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados nas rodas de conversas foi a National Football League (NFL), que teve o seu primeiro jogo oficial na América do Sul na última sexta-feira (06), em São Paulo. E nas redes sociais não foi diferente. O evento contou com 32,4 mil conversas coletadas nas redes sociais entre 1º de julho e 8 de setembro, como apontam dados inéditos da STILINGUE by Blip, plataforma multicanal voltada para criar melhores experiências digitais entre marcas e consumidores.

O dia da partida entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, no estádio do Corinthians, foi o destaque nas redes sociais, sendo o dia do jogo, 06 de setembro, o pico de menções, com 19,1 mil publicações. De acordo com dados da Companhia, o time vencedor, Philadelphia Eagles contou com 6.501 menções, enquanto o Green Bay Packers, 5.791.

Nova rede social em campo na NFL

Este é o primeiro estudo de social listening sobre um evento midiático que contempla menções da rede social Bluesky, que já alavancou notoriedade ao concentrar 92% das publicações sobre o tema. “Com a suspensão do X/Twitter no Brasil e sem abertura para fazer o monitoramento desta rede, o Bluesky, nova rede social do momento, se mostrou como a principal rede onde as conversas aconteceram”, diz Thiago Gonçalves, Diretor de Soluções de IA e Dados da Blip.

Marcas, atletas e atrações

A pesquisa também monitorou as citações sobre as marcas quando relacionadas ao evento. Dessa forma, entre os patrocinadores da NFL no Brasil, a empresa mais citada foi a Budweiser, seguida pela Perdigão, Visa, XP Investimentos, Beats, Netshoes, entre outros.

Entre os atletas mais citados durante o evento da NFL em São Paulo, destaca-se Jordan Love, do Green Bay Packers, com 692 menções. Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, aparece em segundo com 468 menções, seguido por Saquon Barkley, também dos Eagles, com 368 menções. Darius Slay, do mesmo time, acumulou 186 menções, enquanto AJ Brown encerra o Top 5 com 171 menções.

Já entre as atrações, Anitta lidera o ranking com 3.696 menções. The Weeknd aparece em segundo lugar com 699 menções, seguido por Luísa Sonza com 499. Zeeba e Carola completam a lista com 61 e 14 menções, respectivamente.

Pesquisa e metodologia

A metodologia da STILINGUE by Blip para este relatório se baseou em social listening em larga escala, através do monitoramentos dos seguintes canais: Facebook, Instagram, Tumblr, Blogs, Portais, BlueSky, Fóruns, Reclame Aqui e YouTube.

