Notebook esquentando muito? Saiba o que fazer!

O notebook é um dos dispositivos mais usados ​​no Brasil, com a média de uso em telas alcançando 9 horas diárias em 2023. Embora esses dispositivos sejam essenciais para o trabalho e lazer, o uso constante pode resultar em problemas técnicos, sendo o superaquecimento um dos mais comuns.

Para ajudar a manter o notebook em condições ideais, Heleno José da Silva, técnico de manutenção de computadores no GetNinjas, principal plataforma de contratação de serviços da América Latina, compartilha orientações simples e práticas para evitar o superaquecimento e prolongar a vida útil do aparelho.

1. Manutenção preventiva do notebook

Existem vários fatores que podem levar ao superaquecimento, como poeira acumulada, pelos de animais e o próprio desgaste do tempo. Heleno recomenda uma manutenção preventiva que envolve a limpeza de componentes como a placa mãe, processador, cooler e dissipador de calor, além da substituição da pasta térmica.

“Manter o aparelho limpo e em boas condições previne muitos problemas e é mais econômico do que uma manutenção corretiva”, ressalta ele.

2. Use em superfície plana

Evite usar o notebook sobre superfícies como cama ou sofá, pois elas podem obstruir a ventilação, impedindo a circulação de ar necessária para resfriamento.

“Uma superfície plana facilita a circulação de ar, evitando o esforço extra do cooler e prolongando a vida útil do aparelho,” explica Heleno. Para quem não abre mão do conforto, suportes portáteis são uma boa opção.

3. Cuidado no transporte

Embora portáteis, os notebooks devem ser manuseados com cautela. Sempre desligue o notebook antes de transportá-lo e evite movê-lo em modo de hibernação, pois o fechamento inadequado pode gerar calor excessivo.

Além disso, evite segurá-lo pela tela para preservar a integridade do aparelho.

4. Higienização básica

Pequenas limpezas rotineiras ajudam a manter o notebook livre de poeira. O especialista recomenda o uso de pincéis ou cotonetes para limpar áreas externas, evitando tecidos que soltem fiapos e produtos abrasivos. Isso ajuda a preservar o aparelho sem a necessidade de desmontá-lo frequentemente.

5. Monitore a temperatura com aplicativos

Aplicativos como HWMonitor e HWiNFO são úteis para monitorar a temperatura e a rotação dos coolers, oferecendo informações detalhadas sobre o desempenho do hardware. Esses aplicativos ajudam a identificar possíveis problemas antes que o superaquecimento se torne uma ameaça.

