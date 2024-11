PAT disponibiliza 662 vagas de emprego em Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 662 vagas disponíveis, entre elas 300 para operador de telemarketing receptivo, 12 para pessoas com deficiência, 38 de estágio e 23 para o programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Para as vagas de estágio e Jovem Aprendiz, as pessoas devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta das 9h às 16h. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (19) 99773-8266 ou pelo telefone (19) 3705-1500 – Ramal Americana.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Açougueiro – Com Experiência 2

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência 8

Ajudante de Açougueiro – Sem Experiência 2

Ajudante de Auto Center – Sem Experiência 1

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Instalação – Com Experiência 2

Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas – Com Experiência 6

Ajudante de Obras – Sem Experiência 5

Ajudante de Produção – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 1

Ajudante Geral de Serralheiro – Com Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de Projetos Jr – Com Experiência 5

Analista Fiscal – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 2

Assistente de E-commerce – Com Experiência 3

Assistente de Estoque – Com Experiência 1

Atendente de Restaurante – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confecção – Sem experiência 3

Auxiliar de Confeitaria – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalação de Vidros – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalação Sistema Fotovoltaico – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânica e Hidráulica – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 8

Balconista de Frios – Sem Experiência 6

Balconista de Padaria – Sem Experiência 10

Costureira de Máquina Reta – Com Experiência 10

Cozinheiro – Com Experiência 1

Cumim – Com Experiência 4

Dedetizador – Com Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 3

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encanador – Com Experiência 3

Enfestador – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 8

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Laminador -Com Experiência 2

Lavador de Peças – Sem Experiência 5

Líder de loja – Com Experiência 4

Líder Operacional – Com Experiência 1

Manipulador de Alimentos – Sem Experiência 2

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Motor e Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 9

Mecânico Manutenção Máquinas Têxteis – Com Experiência 1

Meio Oficial de Manutenção – Com Experiência 6

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 6

Montador de Móveis – Com Experiência 3

Motorista de Micro-Ônibus – Com Experiência 5

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 30

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 6

Operador de Escavadeira – Com Experiência 8

Operador de Máquina Roçadeira – Sem Experiência 1

Operador de Máquinas – Com Experiência 4

Operador de Telemarketing Receptivo – Sem Experiência 300

Passadeiras – Sem Experiência 5

Pasteleiro – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Com Experiência 4

Recepcionista – Com Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 19

Representante Comercial Autônomo – Com Experiência 1

Retificador – Com Experiência 5

Revisor Têxtil – Com Experiência 2

Salgadeiro – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Servente de Pedreiro – Sem Experiência 2

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor de Manutenção – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Sem Experiência 5

Vendedor Interno – Com Experiência 5

Vendedor Interno – Sem Experiência 4

Vigia – Com Experiência 2

Zelador – Sem Experiência 10

VAGAS PCD

Soldador – Com Experiência 12

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 20

Estágio em Contabilidade 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Elétrica 1

Estágio em Jurídica 1

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Química 1

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio para Alunos Cursando o Ensino Médio 9

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Jovem Aprendiz em Administração 11

Jovem Aprendiz em Produção 4

Jovem Aprendiz em Logística 8