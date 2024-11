Flamengo bate Galo e leva o Penta da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a se tornar campeão da Copa do Brasil ao bater o Atlético Mineiro na tarde deste domingo em Belo Horizonte.

Gonzalo Plata anotou o gol rubro negro e garantiu o título. Os cariocas haviam vencido o jogo de ida por 3 a 1 e foram a Minas com a vantagem.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Flamengo chegou ao 5o título da competição e se iguala ao Grêmio, ficando os dois atrás apenas do mais copeiro do Brasil, o Cruzeiro. Atrás de Fla e Grêmio vem o Palmeiras, que tem 4 títulos.

TCHAU GABIGOL- O jogo marcou a despedida de Gabigol do Fla. Ele teve uma partida apagada e deixa o clube depois de 6 anos com muitos títulos na carreira.

Gabigol anunciou que não fica no Flamengo para 2025 e revela detalhes da negociação da renovação de contrato: “Não fico no Flamengo. Saio muito feliz.”

GABIGOL é o novo reforço do Cruzeiro ! O clube mineiro acerta a contratação do camisa 9 que vestirá azul e branco em 2025.

Aposta do Flamengo

O jogo marcou um ponto para a diretoria do rubro negro com a vitória do técnico novato Filipe Luís.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO