Brasil é eleito melhor destino de aventura do mundo

Brasil é eleito melhor destino de turismo de aventura do mundo

O Brasil foi escolhido como o melhor destino mundial de turismo de aventura, segundo a lista de 2024 do portal US News & World Report, elaborada em parceria com a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. A pesquisa ouviu quase 17 mil pessoas de diferentes partes do mundo, que avaliaram 89 países em categorias como qualidade de vida, mudanças climáticas, influência cultural e, principalmente, aventura.

O Brasil ficou à frente de destinos conhecidos, como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia. O Hurb, empresa de tecnologia que atua no mercado de turismo há 13 anos, listou alguns dos principais destinos de aventura no país.

As opções de turismo de aventura no Brasil são variadas e incluem experiências em paisagens naturais de diferentes regiões. Em São Bento do Sapucaí, São Paulo, a Pedra do Baú atrai quem gosta de trilhas e escaladas, com um percurso que leva ao topo pela “Via Ferrata”, uma subida com degraus fixados na rocha.

Na Serra do Roncador, em Mato Grosso, as trilhas atravessam cânions e cachoeiras escondidas.

Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o Abismo Anhumas convida os visitantes a descerem de rapel até um lago subterrâneo, explorando as águas de uma caverna alagada.

Já em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, uma das atividades mais procuradas é o Voo do Gavião, uma tirolesa que passa sobre as florestas do cerrado e revela paisagens como a Serra Almécegas. Na Paraíba, o Parque Estadual da Pedra da Boca oferece trilhas e atividades em um cenário de formações rochosas. No Piauí, o Delta do Parnaíba permite a exploração de dunas e lagoas em passeios de quadriciclo. No Maranhão, a Chapada das Mesas impressiona com suas cachoeiras e rios, proporcionando aos visitantes um roteiro de aventura e contato com a natureza.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, apontou que o reconhecimento global reforça o projeto de transformar o turismo brasileiro em uma atividade segura e sustentável. Ele destacou que o país possui normas técnicas nacionais e internacionais para o turismo de aventura, além de certificações ISO. Freixo também citou as parcerias firmadas com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e com o Coletivo Muda!, ambas voltadas para fortalecer o ecoturismo brasileiro no exterior.

Posicionamento global do Brasil

Além de liderar o turismo de aventura, o Brasil conquistou posições importantes em outras categorias do ranking global, ficando em 11º em influência cultural, 12º em potencial econômico e 12º em herança cultural. Esses fatores reforçam o reconhecimento internacional do Brasil como um destino com rica diversidade cultural e oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável.

Com essa liderança, o país se consolida como destino para os apaixonados por aventura e natureza, oferecendo experiências que vão desde escaladas desafiadoras até expedições em cenários naturais.