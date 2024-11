Em uma recente ação estética, o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, passou por um procedimento de harmonização facial que gerou repercussão nas redes sociais. Imagens de “antes e depois” foram publicadas por uma clínica de estética da capital, mostrando o trabalho realizado. Porém, após a publicação inicial, o post foi removido, gerando mais polêmica. A harmonização facial, especialmente em figuras públicas, atrai a atenção e a análise crítica de internautas e especialistas.

Uma pesquisa publicada no fim de 2023 e conduzida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) revelou o impressionante aumento de 390% na procura por procedimentos estéticos no Brasil. O estudo, que entrevistou cerca de 1,2 mil pessoas, apontou que aproximadamente 80% dos participantes já realizaram algum tipo de procedimento estético não invasivo. No Nordeste, o destaque foi para a harmonização facial, que registrou um crescimento de 50% desde 2022.

Em 2020, as ferramentas de busca, como o Google, também mostraram um aumento expressivo de 540% nas pesquisas relacionadas ao procedimento, refletindo o interesse da população pelo tema.

Ricardo Nunes antes e depois

De acordo com o Dr. Lucas Luquetti, especializado em Nutrologia e Longevidade pelo Hospital Albert Einstein e diretor médico da Clínica Nova Anália, que liderou o protocolo tecnológico de alta performance aplicado em KayBlack, a harmonização facial tem sido uma escolha popular entre muitos que buscam realçar a aparência, mas exige uma série de cuidados e expertise para garantir a segurança e o resultado esperado.

“Essa técnica envolve o uso de diferentes procedimentos e produtos, como preenchimentos com ácido hialurônico e toxina botulínica, que devem ser aplicados com precisão para evitar complicações”, explica.

Além do resultado estético, selecionar profissionais qualificados e seguir protocolos rigorosos ajuda a assegurar que o tratamento seja bem-sucedido, seguro do ponto de vista da saúde e discreto, mantendo a naturalidade.

“A harmonização facial deve sempre considerar a individualidade dos pacientes, visando um resultado equilibrado e natural”, acrescenta. Cada intervenção requer precisão e um planejamento que respeite as características faciais únicas, evitando exageros e garantindo a longevidade dos resultados.

Segurança em primeiro lugar

É importante que procedimentos como esse sigam normas rigorosas de segurança e bem-estar, o que inclui análise da saúde do paciente, exames prévios e um acompanhamento pós-procedimento detalhado.

O especialista ressalta, ainda, que o uso de tecnologias avançadas e produtos de alta qualidade são essenciais para evitar reações adversas e garantir resultados consistentes e satisfatórios. “A harmonia facial deve ser tratada como um processo de valorização estética, mas sempre com responsabilidade e cautela”, declara.

Para Luquetti, outro ponto importante é a necessidade de discrição e respeito pela imagem pessoal em procedimentos estéticos, principalmente quando se trata de figuras públicas. “A preservação da privacidade dos pacientes é essencial para que as normas éticas sejam cumpridas”, finaliza.

Sobre a Nova Anália Estética Avançada

Inaugurada no começo deste ano pelo Dr. Lucas Luquetti, a clínica atua com mais de 15 profissionais nas áreas de Dermatologia, Nutrologia, Harmonização facial, Nutrição, Tratamento de ronco, Fitness, Transplante Capilar e Cirurgia Plástica. Com uma abordagem integrada e protocolos personalizados para as necessidades de cada paciente, a clínica alia a medicina à tecnologia para alcançar os resultados desejados.

Sobre o Dr. Lucas Luquetti

Médico especializado em Nutrologia e Longevidade pelo Hospital Albert Einstein, Lucas Luquetti é fundador da clínica Nova Anália Estética Avançada. Há sete anos, ele atua com protocolos de tratamentos que aliam saúde e tecnologias avançadas, priorizando uma abordagem integrada para gerar resultados efetivos e duradouros. Sua trajetória reflete um compromisso com o bem-estar dos pacientes, combinando nutrição clínica e técnicas minimamente invasivas.

