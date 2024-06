Nova direita sem Bolsonaro se articula em SP

A tal Nova Direita se reúne este final de semana em São Paulo e deve ter como principal atração o pré-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). O time reúne parlamentares de outros estados- senador Cleitinho de Minas Gerais e deputado federal Marcel Van Hatten (RS).

Perfis ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro se mostraram incomodados com o encontro deste novo grupo de direita.

O mais cobrado nesta 1a fase é o senador mineiro Cleitinho, mais conhecido e mais histriônico do grupo.

Os bolsonaristas também tentam reduzir o peso do grupo capitaneado por Pablo Marçal os chamando de novo MBL, o outro grupo de direita que atacou Bolsonaro no período da Pandemia e ainda critica a baixeza intelectual do capitão.

