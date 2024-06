Brasileiro confiante faz compras maiores no supermercado

A cesta de consumo dentro do lar do Brasileiro cresce impulsionada por um comprador que adquire com maior intensidade. Segundo o estudo Consumer Insights Q1 2024, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria, os carrinhos apresentaram alta de 7,8% em unidades por viagem no longo prazo (comparação dos últimos 12 meses, entre março de 2023 e março de 2024).

Nesse contexto, os brasileiros mantiveram o número de categorias (59 no longo prazo), mas o destaque positivo fica para Bazar, Bebidas e Mercearia Doce. No período avaliado, as cestas cresceram 9,9%, 9,4% e 9,3%, respectivamente, em unidades por viagem.

“Vale ressaltar também que o consumo de indulgências aumenta de forma generalizada entre todas as famílias, sendo o maior exemplo as Classes D e E. Nelas, o salgadinho cresce tendencialmente para substituir o jantar. A compra é voltada para saciar o desejo de comer algo diferente”, explica Silvia Durazzo, Gerente de Contas da Kantar.

De forma geral, todas as marcas crescem em importância de unidades, mas as econômicas se destacam com maior alta, sobretudo nas cestas de Higiene & Beleza (passando de 25% para 27% no curto prazo), Mercearia Salgada (de 19% para 20%) e Bebidas (de 17% para 18%). “A queda de preço de Economy ajuda nessa motivação de mais intensidade de compra, crescendo quase 10%”, diz Silvia.

Os consumidores brasileiros ainda declararam acessar promoções em 13% dos produtos comprados – o número era 11% no ano anterior.

“A estabilidade inflacionária gera consumidores que se adaptam, sendo verdadeiros ‘camaleões’ que agora conseguem direcionar melhor seus gastos. Com isso, compras mais robustas para um maior aproveitamento da ocasião refletem em uma menor frequência – mas o saldo é positivo”, conclui a executiva da Kantar.

