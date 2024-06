Gama prende foragido da Justiça com ajuda da Muralha Digital

A Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu um homem foragido da Justiça identificado pelo sistema de videomonitoramento da Muralha Digital, neste domingo (23).

As câmeras instaladas nas entradas e saídas da cidade, além de vias estratégicas, flagraram o veículo Palio, de cor azul, placa CJM6169, cujo condutor, de 45 anos, estaria com mandado de prisão em aberto.

Após o controle de rádio lançar a informação, guardas que faziam patrulhamento na região central deram início às diligências e avistaram o veículo na Rua Dom Pedro II, por volta das 11h.

Durante a abordagem foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto, e o motorista foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição dos agentes policiais. O carro foi liberado para a esposa dele.

“A Muralha Digital é a ferramenta mais importante na prevenção e no combate à criminalidade. Quando ela não antecipa uma possível atividade criminosa, fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da Gama, Marco Aurelio da Silva.

Em janeiro deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões na compra de novos equipamentos. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras de videomonitoramento que ajudarão as forças de segurança na identificação de suspeitos e na solução de crimes. Desse total, 123 já estão em funcionamento e outras 103 estão em fase de instalação.