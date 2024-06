Pesquisa revela que noivos preferem presentes em dinheiro

Leia + sobre Famosos, artes e música

Uma pesquisa realizada pelo iCasei sobre as preferências dos noivos em relação aos presentes de casamento revela que a opção favorita é a lista em dinheiro na plataforma. O levantamento mostra que cerca de 74% dos casais optaram por essa alternativa, enquanto 13% utilizaram o PIX, 8% escolheram itens em lojas físicas e 5% preferiram depósito ou transferência bancária.

“O total obtido por meio da lista do iCasei variou significativamente, de acordo com os valores atribuídos aos produtos e quantidade de presentes e convidados: 23,3% dos noivos conseguiram entre R$ 1.000 e R$ 3.000; 22,6% obtiveram entre R$ 3.000 e R$ 5.000; e 18,9% receberam entre R$ 10.000 e R$ 30.000”, comenta Diego Magnani, CCO do iCasei.

Além disso, dos casais que optaram pela lista virtual do iCasei, o índice de satisfação chegou em aproximadamente 95%. Os aspectos mais apreciados pelos noivos incluíram a possibilidade de receber os presentes em dinheiro (41,8%), a facilidade de uso da plataforma (26,8%) e a experiência positiva com o resgate dos valores (12,6%). Outros pontos valorizados foram a personalização da lista (11,7%) e a segurança de não receber produtos repetidos (6,7%).

Os dados ressaltam a preferência dos casais por plataformas que ofereçam a possibilidade de listas de presentes em dinheiro, com o iCasei liderando pela praticidade, flexibilidade e segurança. A facilidade de uso, a personalização e a possibilidade de os convidados parcelarem os presentes também são fatores que têm atraído cada vez mais clientes.

A pesquisa reforça a mudança nas tradições, evidenciando a tendência significativa para soluções mais modernas e adaptáveis às necessidades dos noivos, permitindo que eles escolham a sua preferência na hora de receber presentes de casamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP