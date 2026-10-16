Nova Odessa recebe 'Bom Prato Móvel' a partir de 10 de novembro

Nova Odessa recebe unidade do ‘Bom Prato Móvel’ a partir de 10 de novembro

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A partir do dia 10 de novembro, os moradores de Nova Odessa contarão com um importante reforço na rede de assistência e segurança alimentar. O município foi contemplado com o programa Bom Prato Móvel, uma extensão da iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que utiliza caminhões adaptados para atender regiões periféricas ou de vulnerabilidade social. Cada refeição (almoço completo) será comercializada pelo valor fixo de R$ 1,00.

O atendimento itinerante ficará inicialmente estacionado por quatro meses na Rua Goiânia, nº 150, no bairro Jardim São Jorge (10/11/2026 a 12/03/2027). Após esse período, o serviço será realocado para outros bairros da cidade, mapeados com base nos indicadores de vulnerabilidade do Cadastro Único (CadÚnico). Toda a operação local e a logística de preparo dos alimentos serão atendidas e coordenadas pela unidade do Bom Prato de Sumaré.

Para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, a chegada do programa representa a realização de um compromisso essencial com a dignidade da população que mais precisa.

“Trazer o Bom Prato Móvel para Nova Odessa é garantir comida gostosa e nutritiva a quem está passando por um momento difícil. Começamos pelo Jardim São Jorge, mas nosso objetivo é fazer esse caminhão rodar a cidade onde houver necessidade. Por apenas um real, o trabalhador, a mãe de família e o idoso vão ter acesso a um almoço completo. É um ganho gigante para a nossa saúde pública e para a nossa área social”, destacou o prefeito Leitinho.

A diretora de Gestão Social e Cidadania do município, Cristina Bizotto, explicou que a escolha dos locais de permanência do caminhão segue critérios técnicos rigorosos para garantir o impacto social do programa.

“Nosso planejamento foi desenhado com base nos dados do CadÚnico, identificando as famílias que realmente necessitam desse suporte emergencial de segurança alimentar. O Bom Prato Móvel quebra barreiras geográficas, levando o atendimento humanizado diretamente aos bairros mais afastados. Nosso papel é assegurar que essas 300 refeições diárias cheguem com agilidade e respeito a cada cidadão novaodessense”, afirmou Cristina Bizoto.

Funcionamento

O Bom Prato Móvel funcionará de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, operando até o término das cotas diárias de marmitas, que são 300 marmitas. Não é necessária a apresentação de nenhum documento de identidade para fazer a compra da refeição, garantindo o acesso universal e desburocratizado ao serviço.

O cardápio padrão oferecido pelo programa é balanceado por nutricionistas e inclui arroz e feijão, proteína (mistura) e guarnição, salada fresca e uma fruta de sobremesa.

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