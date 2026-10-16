O Portal Princesa Tecelã entrada de Americana, recebe, mais uma edição da Feira de Artesanato Ameriart neste domingo (18), das 13h às 17h, com a exposição e comercialização de produtos feitos à mão utilizando as mais diversas técnicas. A entrada é gratuita e o evento acontece na Avenida Antônio Pinto Duarte.

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Os visitantes da feira vão encontrar artesanato em feltro, opções criativas utilizando a técnica macramê, itens de vestuários e decorações em crochê e costura criativa, laços e tiaras, bonecos de biscuit, trabalhos em MDF, patchwork, objetos de resina, amigurumis, bordados à mão e à máquina, bonecas de pano, objetos de marcenaria, terrários e peças feitas em impressão 3d e técnicas de pintura à mão.

A feira é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“A Ameriart promove oportunidades de emprego e renda para nossos artesãos e contribui para a economia criativa, apoiando o desenvolvimento turístico de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.