O evento itinerante “Americana, Café & Viola”, organizado pela Prefeitura de Americana para promover o melhor da música sertaneja raiz, chega neste sábado (17) à Praça Comendador Müller, no Centro da cidade. As apresentações musicais começam às 9h e a entrada é solidária, com a doação de 1 kg de feijão destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

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A programação cultural será aberta por Leo Oliveira, músico nascido e residente em Americana e que se apresenta no formato de trio, ao lado de Renanzinho Gaiteiro, na sanfona, e de Guilherme Oliveira, na percussão e bateria. Às 11h, é a vez de Leo Augusto & Eduardo, dupla sertaneja independente de Catanduva (SP).

O “Americana, Café e Viola” valoriza a cultura caipira e a relação afetiva do público com a moda de viola e a música sertaneja tradicional. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), viabilizado por meio de emenda impositiva de autoria do vereador Lucas Leoncine no valor de R$ 15.368,42. A produção é da Bokme! Produções e o Café Fraga estará presente como patrocinador.

Café & Viola

“Estamos muito animados com a nova edição do ‘Americana, Café & Viola’ promovida no coração da cidade, na Praça Comendador Müller, em frente à nossa Biblioteca Municipal. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi tem muito carinho por este evento, que leva para os quatro cantos da cidade o melhor da nossa música sertaneja raiz, valorizando a cultura tradicional paulista. Esta também é uma oportunidade de praticar a solidariedade e de colaborar com as famílias que mais precisam”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Durante o evento, a Praça Comendador Müller receberá a feira de artesanato Ameriart, com exposição de produtos criados por artesãos locais, com opções de itens em feltro, peças de macramê, vestuários e decorações em crochê e costura criativa, laços e tiaras, bonecos de biscuit, trabalhos em MDF, patchwork, objetos de resina, amigurumis, bordados à mão e à máquina, bonecas de pano, objetos de marcenaria, terrários e kokedamas, entre outros.