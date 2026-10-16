O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste avança com as obras de modernização do sistema de esgotamento sanitário na Rua Croácia, localizada no Jardim Europa IV. A intervenção inclui a adequação das redes coletoras locais e a implantação de uma nova travessia subterrânea por sifão invertido, interligada ao Interceptor Barrocão — responsável por encaminhar os efluentes até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrocão. Investimento de R$ 1,2 milhão, recurso próprio da autarquia.

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O projeto contempla a instalação de mais de 350 metros de tubulações em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com diâmetro de 200 mm. Para a execução, a autarquia adotou o Método Não Destrutivo (MND), tecnologia subterrânea que dispensa a abertura contínua de valas no asfalto, reduzindo transtornos no trânsito e minimizando o impacto para os moradores do entorno.

Além dos novos tubos, a intervenção envolve a construção das câmaras de entrada e saída do sifão invertido, essenciais para o fluxo regular dos efluentes na topografia complexa do bairro.

DAE e os trabalhos concluídos

Com a conclusão dos trabalhos, o sistema ganha maior eficiência, estabilidade operacional e facilidade de manutenção preventiva, eliminando riscos de obstruções e extravasamentos na rede pública. O projeto é executado com recursos próprios da autarquia.