Mercado de trabalho amplia exigências de habilidades na hora de contratar profissionais

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Ter uma formação superior continua sendo um importante diferencial profissional, mas o mercado de trabalho tem ampliado as expectativas em relação aos candidatos. De acordo com a coordenadora do curso de Negócios da Universidade Guarulhos (UNG), Silvana Cesso, mais do que apresentar um diploma, é preciso demonstrar capacidade de adaptação, comunicação, resolução de problemas, domínio de ferramentas e disposição para continuar aprendendo.

Os números mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, mostram que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,3% no trimestre encerrado em julho de 2026. O cenário reforça uma transformação importante: em um mercado cada vez mais dinâmico, preparar-se para uma oportunidade não significa apenas procurar uma vaga, mas desenvolver condições para construir e reconstruir a própria trajetória profissional.

É nesse contexto que ganha força o conceito de trabalhabilidade, ampliando a tradicional ideia de empregabilidade. Enquanto a empregabilidade costuma estar associada à capacidade de conquistar e manter uma vaga, a trabalhabilidade envolve a capacidade de gerar trabalho e renda em diferentes contextos, seja como empregado, empreendedor ou profissional autônomo.

“Atualmente, formar profissionais significa também prepará-los para um mundo do trabalho em transformação. A carreira deixou de ser necessariamente linear. É preciso desenvolver a capacidade de aprender, se adaptar e identificar novas oportunidades ao longo da vida”, esclarece Silvana Cesso.

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