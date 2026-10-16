O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre os tratamentos odontológicos e o fornecimento de próteses dentárias pela rede pública de saúde de Americana.

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Segundo o parlamentar, a iniciativa atende a demandas de moradores que procuraram o gabinete e busca esclarecer quais serviços estão disponíveis e como a população pode acessá-los.

Juninho Dias e as dentaduras

“Quem precisa de uma dentadura ou de outro tipo de prótese muitas vezes não sabe onde procurar atendimento. Queremos esclarecer quais serviços Americana oferece, como solicitar e quanto tempo o morador precisa aguardar. Estamos falando de alimentação, autoestima e qualidade de vida”, afirma Juninho.

No documento, o parlamentar questiona se o município oferece dentaduras, próteses parciais removíveis, coroas, pontes e próteses sobre implantes. Pede informações sobre as unidades responsáveis pelos atendimentos e os critérios para avaliação e fornecimento e pergunta ainda se existe fila de espera, quantas pessoas aguardam e qual é o tempo médio para atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (20) e encaminhado à prefeitura para resposta.