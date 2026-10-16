Parque dos Ipês fecha para melhorias e será reaberto domingo

Parque dos Ipês fecha para melhorias e será reaberto no domingo

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O Parque dos Ipês foi fechado nesta quinta-feira (15), devido a melhorias que estão sendo executadas no local. O espaço será reaberto às 6 horas do domingo (18), quando receberá a programação de encerramento do SBO Kids, realizado em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento ocorre das 8 às 16 horas e contará com diversas atrações. O Parque dos Ipês fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte.

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