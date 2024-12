Nova Odessa vai debater Emergência Climática no dia 12

A Prefeitura de Nova Odessa realiza no dia 12 de dezembro a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, um evento crucial na luta contra a emergência climática. O encontro, que acontecerá no Auditório do Paço Municipal das 8h às 13h, é uma etapa fundamental da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), um processo democrático e participativo que reúne representantes de todo o país para discutir e propor soluções para os desafios ambientais mais urgentes. A CNMA tem como objetivo principal formular políticas públicas eficazes e fortalecer a gestão ambiental em todos os níveis, do municipal ao federal.

“A Conferência Municipal do Meio Ambiente é um espaço privilegiado para o diálogo e a construção coletiva. Acreditamos que a participação de todos, com suas diferentes perspectivas e experiências, é fundamental para encontrarmos soluções inovadoras e eficazes para a crise climática”, destaca o Secretário de Meio Ambiente, Matheus Grolla Martins.

O Prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), conhecido por sua longa trajetória em defesa do meio ambiente e da causa animal, reforça o convite à população: “A Conferência Municipal é um passo crucial para Nova Odessa. É o momento em que, juntos, discutiremos e definiremos as ações que o Município tomará para combater a emergência climática. Convidamos a população a participar ativamente, contribuindo com ideias e propostas para construirmos um futuro mais sustentável para nossa cidade.”

A importância da participação dos municípios neste processo é destacada pela Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva: “Os municípios estão mais próximos da população e, portanto, têm uma compreensão mais aprofundada das realidades locais e das necessidades específicas de suas comunidades. Essa proximidade permite que as ações e políticas ambientais sejam implementadas de forma mais eficaz”.

Emergência climática: a Importância do debate

“Estamos muito felizes em sediar este evento tão importante em Nova Odessa. A Conferência Municipal do Meio Ambiente é fruto de um grande esforço de organização e representa uma oportunidade única para fortalecermos a Educação Ambiental em nosso município”, afirma Ana Paula Freitas, Educadora Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. “Acreditamos que a participação da comunidade, compartilhando ideias e debatendo propostas, será essencial para construirmos um futuro mais sustentável.”

Durante a conferência, os participantes poderão apresentar propostas relacionadas aos cinco eixos temáticos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. O primeiro eixo, mitigação, trata da redução das emissões de gases de efeito estufa, buscando alternativas para diminuir o impacto das atividades humanas no clima. O segundo, adaptação e preparação para desastres, visa desenvolver estratégias para lidar com os efeitos inevitáveis das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos e aumento do nível do mar.

A justiça climática, terceiro eixo, busca garantir que as ações para combater a crise climática considerem as desigualdades sociais e promovam a equidade. O quarto eixo, transformação ecológica, propõe uma mudança profunda na relação entre a sociedade e a natureza, buscando modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. Por fim, governança e educação ambiental trata da importância da participação social, da transparência e da educação para a construção de uma sociedade mais consciente e engajada na proteção do meio ambiente.

Para participar, é necessário realizar inscrição prévia através do link do Google Forms: https://forms.gle/DDLuqVhgWF9bJUuh9

A participação na conferência é aberta a todos os brasileiros maiores de 16 anos, que poderão votar nos delegados e apresentar propostas para a etapa estadual.

Informações:

1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Nova Odessa

Data: 12 de dezembro de 2024

Horário: 8h às 13h

Local: Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa (R. João Pessoa, 777, Centro)

Tema central: Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica

