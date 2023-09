Nova Odessa recebe 'Skate Com Sandro Dias'

Sandro Dias em Nova Odessa- No próximo dia 26 de setembro,

uma terça-feira, a partir das 18h, o hexacampeão mundial e medalha de ouro nos X-Games 2006, Sandro Dias, vai estar na Pista Municipal de Skate da cidade como parte do Projeto Circuito Sesc de Esportes. A ação tem apoio da prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O objetivo do evento “Skate Com Sandro Dias” é promover uma conversa sobre a prática e a cultura do skate e como ele pode ajudar seus praticantes.

A Pista Municipal de Skate fica na Avenida João Pessoa, no Jardim Europa, em frente ao Paço Municipal e próxima à Praça dos Três Poderes. A atividade do Sesc São Paulo visita diversas cidades da região e do Estado, sempre com um bate-papo sobre a vivência do skate. A “ação” conta com turmas fechadas previamente, porém as apresentações poderão ser assistidas por qualquer pessoa, de forma gratuita.

Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, é skatista, hexacampeão mundial pela World Cup Skateboarding, tricampeão brasileiro e europeu e tem três medalhas de ouro nos X Games. Ele é o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra “900º” e o primeiro a voltar a utilizá-la durante a sua “linha” em uma competição. É considerado por muitos o maior skatista brasileiro de todos os tempos e o “Rei do 540 º”, além de ser recordista mundial de aéreo mais alto no halfpipe (rampa em forma de “U”), alcançando 4,20m acima da altura da rampa.

O Projeto segue ao longo da semana em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 27 de setembro, Indaiatuba, no dia 28, Jaguariúna, no dia 29 e, por fim, em Campinas, no sábado, dia 30/09. O “Skate com Sandro Dias” faz parte da “Semana Move”, que ocorre em diversas unidades do Sesc no Estado de São Paulo. A ação busca apresentar para os participantes como conectar seus corpos com a atividade física, melhorando sua saúde, do jeito que quiser e no seu limite.

SKATEPARK

Construída no início dos anos 2000 e conhecida como “point” em toda a região, a Pista de Skate de Nova Odessa recebeu em 2021 uma ampliação em mais 60 metros quadrados, além do lixamento do piso, troca de todos os tubos e cantoneiras metálicas.

As rampas antigas também foram demolidas e reconstruídas, as transições (espaço entre um obstáculo e outro) refeitas, obstáculos foram substituídos e remodelados e o “skatepark” ganhou uma “quarter pipe” (tipo de rampa que lembra um quarto de tubo).

Outra mudança importante ocorreu em 2021, quando a Diretoria de Cultura reuniu artistas locais para decorar a Pista de Skate com grafites, para comemorar a arte urbana e a introdução do skate na relação das modalidades olímpicas – o esporte foi uma das modalidades incluídas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, no Japão (realizados em 2021).

O skate foi criado por surfistas californianos na década de 1950, se espalhou pelos Estados Unidos e chegou ao Brasil nos anos 1960. Na década de 1980, o esporte foi marcado com a presença dos primeiros skatistas nacionais em competições fora do país. Hoje, conta com um grande número de atletas competitivos e nomes de notoriedade internacional, incluindo o próprio Sandro Dias.

