Bocelli- O Teatro Municipal Lulu Benencase abre as portas

na próxima sexta-feira (15), para o show “Amazing Tenors, sings Bocelli”, às 21h. No espetáculo, os tenores brasileiros Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo apresentam clássicos da carreira de Andrea Bocelli, um dos maiores tenores da história.

Os ingressos estão à venda na bilheteria e também no link https://entravip.com.br/evento/95/AMAZING_TENORS , e custam entre R$ 75,00 e R$ 150,00.

As vozes dos três brasileiros são acompanhadas por uma orquestra na condução de sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada”, “Cinema Paradiso” entre outras; dos clássicos de Bocceli como “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz do italiano.

O espetáculo conta com a produção executiva de Daniela Schiarreta, produção geral de Diego Sanchez, direção musical do maestro Eduardo Pereira e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina outros grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, “Las Vegas Amazing Show”, e “Broadway In Night”.

“O espetáculo ‘Amazing Tenors’, no Teatro Municipal nesta sexta-feira é uma experiência imperdível para os amantes da música italiana e da ópera”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

