Consciência- O governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei de autoria

do deputado Teonilio Barba (PT), que torna o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado em todo território paulista. Com a mudança, Americana, que não contava com esse feriado, passa a celebrar a data ainda este ano.

A Lei foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (12) e já valerá para este ano. Contando com este, as cidades que ainda consideravam a data dia útil passam a ter ainda 5 feriados até o final de 2023.

Serão eles: Dia 12 de outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida; dia 2 de novembro – Dia de Finados; dia 15 de novembro – Dia da Proclamação da República; Dia 20 de novembro; e Dia 25 de dezembro – Natal.

