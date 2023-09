Escolas públicas de SP erão orientações sobre antissemitismo

Com o aumento de manifestações racistas ocorridas na sociedade, escolas públicas de São Paulo fomentarão discussões sobre o antissemitismo.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio do Programa Sala de Leitura, em parceria com a organização StandWithUs Brasil, promoverá ações com o objetivo de orientar os alunos das escolas públicas da rede estadual de ensino sobre o tema do antissemitismo, explorando suas nuances e ramificações na atualidade.

Essa ação em conjunto com a StandWithUs Brasil, que já tem experiência nos aspectos educacionais, visa uma política de paz e união tendo como meta a desconstrução de discursos ou manifestações de ódio que possam atingir a comunidade escolar. “Nesse projeto piloto, contaremos com o apoio de mais de 100 escolas com alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, sendo que uma vez implementada essa ação, pretendemos ampliar, promovendo a extensão do projeto para que todas as escolas públicas do Estado de São Paulo possam compartilhar dessa experiência”, comenta Márcia Andréia Reis, gestora do Programa Sala de Leitura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O circuito educacional “Antissemitismo: passado, presente e futuro” visa oferecer ferramentas teóricas, práticas e culturais para o desenvolvimento da cidadania dos alunos, tendo como ênfase o combate ao preconceito, à estereotipação, ao antissemitismo e ao antissionismo. O módulo será inserido no Programa Sala de Leitura da Secretaria da Educação, com início no dia 12 de setembro seguindo seu percurso durante o segundo semestre. Voltado para as turmas do Ensino Médio, o circuito e suas atividades propostas foram planejadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), possibilitando a total sinergia e integração com as demais disciplinas. A StandWithUs Brasil irá oferecer suporte informacional e pedagógico aos docentes que conduzirão a implementação pedagógica do circuito.

“Com este projeto, procuramos desenvolver competências e habilidades que venham a aprimorar capacidades psicossociais dos alunos, para que estes se tornem cidadãos mais conscientes sobre a importância da inclusão social e sobre os perigos de discursos de ódio que atentem contra a diversidade”, explica Cléo Assunção, coordenadora de relações institucionais da StandWithUs Brasil. “A partir da análise do exemplo histórico dos judeus, espera-se que os alunos compreendam o quão perigosa é a sutileza de discursos e práticas preconceituosas na sociedade, também direcionadas a muitos outros grupos”, completa.

O tema do antissemitismo será trabalhado em duas fases: o antissemitismo e o Holocausto; o conflito israelo-palestino e o antissionismo. A partir desse estudo de base teórica e histórica, o aluno poderá apurar sua visão sobre o preconceito na conjuntura atual, de forma a despertar sua proatividade em combater a discriminação no futuro.

“O Programa Sala de Leitura está alicerçado em quatro pilares: leitura, escrita, pesquisa e ações culturais. O emprego dessas práticas tem como intencionalidade pedagógica auxiliar no desenvolvimento de novos comportamentos, atitudes concernentes com novas formas de ver e se posicionar no mundo”, explica Márcia Andréia Reis. “Ofertar experiências voltadas à ampliação do repertório dos nossos estudantes são imprescindíveis para a formação de um sujeito leitor crítico e cidadão atuante”.

A estrutura do projeto

O circuito “Antissemitismo: passado, presente e futuro” será composto por dez encontros, sendo os cinco primeiros para tratar da primeira fase e os cinco últimos para discutir a segunda fase. Todos os encontros serão no formato expositivo-dialogado, onde o professor irá apresentar o tema do encontro e conduzir os alunos em debates e dinâmicas.

Além disso, o circuito possui quatro tarefas obrigatórias. A primeira é a produção de uma redação modelo ENEM sobre casos de antissemitismo e apologia ao nazismo na contemporaneidade no Brasil. Já a segunda é a produção de uma poesia sobre os traumas deixados pelo Holocausto. A terceira consiste em uma simulação no modelo ONU, buscando a resolução do conflito israelo-palestino. Finalmente, a quarta é a produção de uma carta, endereçada aos judeus e aos palestinos, sobre a paz no conflito israelo-palestino.

Será utilizada a plataforma digital Google Classroom, pela qual os docentes poderão contatar a equipe da StandWithUs Brasil para mais suporte. Adicionalmente, serão realizadas lives entre os professores participantes e a equipe da organização para o esclarecimento de eventuais dúvidas e para uma maior explicação sobre cada passo de implementação do projeto. Ao fim de cada encontro, o docente deverá preencher um diário de atividades virtual a ser disponibilizado pela StandWithUs Brasil. Essa ampla rede de feedback e auxílio permite uma aplicação mais assertiva do projeto.

Sobre o Programa Sala de Leitura

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implantou, em 2009, o Programa Sala de Leitura. O objetivo do programa é promover o acesso cotidiano a fontes de informação e cultura atualizadas e diversificadas, além do desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e escrita.

As Salas de Leitura contam com acervos organizados e de livre acesso, orientações para pesquisa, letramento informacional e desenvolvimento de atividades culturais diversificadas, são ambientes pedagógicos de trabalho interdisciplinar, dinâmicos, inovadores, de convivência, com atividades de promoção da leitura, escrita e pesquisa, incentivo ao protagonismo, à inclusão e a criatividade de alunas e alunos de todas as faixas etárias. Em suma, o principal destaque do Programa Sala de Leitura se dá no foco à aprendizagem, no desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas, socioemocionais com ênfase na diversidade das práticas de leitura, escrita e pesquisa. Atuando diretamente na formação do estudante de forma integral e integradora, protagonista, agente transformador da sua própria realidade e da realidade do meio que está inserido.

Sobre a StandWithUs Brasil

A StandWithUs Brasil é uma instituição educacional sem fins lucrativos dedicada ao ensino de pessoas de todas as idades sobre Israel e o Oriente Médio, além do combate ao extremismo e ao antissemitismo. A instituição entende que a educação é o caminho para a paz.

Com sede em Los Angeles, a organização possui dezoito escritórios em todo os Estados Unidos, além de bases em países como Canadá, Israel, Reino Unido e Brasil. A StandWithUs também hospeda programas na América Latina, África do Sul, China, Europa e Austrália.

Por meio de campanhas, materiais didáticos e palestrantes, a instituição educacional alcança milhões de pessoas em todo o mundo, com uma multiplicidade de plataformas em 18 idiomas.

