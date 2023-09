Profissionais de Educação Física recebem medalha nesta quarta em Americana

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (13) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física” a treze homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Serão homenageados com a medalha os profissionais de educação física indicados pelos parlamentares da Casa: Ana Flávia Corrêa de Almeida; Bruna Monteiro; Bruna Santon Tonheta; Bruno Pires Fiorotto; Ederson Cesar Aguliari Junior; Estevam Ciampone Mancini; Fabiano Alves Castro; Fabio Henrique Cremonez; Jurandir Batista; Marcelo Fernando Ferro; Márcia Camilo Freitas; Sabrina Helena Souza Bariani; e Tiago Volpi Braz.

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) e acontece anualmente no mês de setembro, em comemoração ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana. A solenidade contará também com uma homenagem prestada pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP).

“O esporte vai muito além da prática de atividades físicas. Envolve caráter, educação, desenvolvimento físico, mental e social, qualidade de vida física e mental e respeito ao próximo, entre tantas outras coisas. É por esses motivos que o profissional de educação física deve e merece receber o reconhecimento”, destaca Juninho.

A solenidade de entrega das medalhas acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30 e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

