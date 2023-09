O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o comediante Thiago Ventura para duas apresentações do stand-up “Novo Show” neste sábado (16), às 18h30 e às 21h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br. A classificação indicativa é de 16 anos.

Thiago Ventura é um dos maiores comediantes de stand-up da atualidade e traz em seu show temas como relacionamentos e sexualidade na vida adulta. Administrador de empresas e ex-bancário, ele iniciou sua carreira como comediante em 2010 e desde então se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do Brasil.

São mais de seis milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Alguns deles já geraram mais de 30 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de visualizações. Nas redes sociais, Thiago Ventura também é sucesso, com mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram.

“O stand-up de Thiago Ventura é uma experiência que nos convida a rir e, acima de tudo, celebrar a diversidade da comédia contemporânea”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O “Novo Show” dá sequência ao trabalho do humorista, que já realizou turnês com os shows “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece”, “Pokas” e “Modo Efetivo”. Ele ainda faz parte do elenco dos grupos 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral, e participou de um projeto de comédia internacional da Netflix.

