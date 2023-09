Melhor Clipe de Música Latina do MTV Video Music Award (VMA) desta terça-feira (12). Com Funk Rave, a artista acumula o segundo troféu da premiação. Ela disputou o prêmio ao lado de nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira.

Na cerimônia em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Anitta fez duas performances ao vivo. A artista cantou e dançou as recém-lançadas Funk Rave, Casi Casi e Used to be, faixas de seu EP Funk Generation: A Favela Love Story. A brasileira também irá subir ao palco ao lado do grupo de k-pop Tomorrow X Together, ao som de sua parceria inédita, Back for More.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP