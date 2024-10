Nova Odessa reforça serviços a pets de famílias carentes e cuidadores

O novíssimo DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa iniciou seus atendimentos no final de junho e, em seus três primeiros meses de trabalho, já realizou mais de 1.000 procedimentos em cães e gatos de famílias carentes e cuidados voluntários da cidade. O novo serviço municipal está localizado na Avenida Brasil, ao lado do recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças, na altura do Parque Fabrício.

O local tem como objetivo atender pets de famílias de baixa renda e moradores da cidade, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários.

O atendimento acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mas não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro. São realizadas consultas de clínica médica, aplicações de medicação, castrações de cães e gatos, e exames laboratoriais, incluindo hemogramas e bioquímicos, que remetem a exames de função hepática e função renal.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio nome, Cartão +Saúde de Nova Odessa e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.

Para a médica veterinária e coordenadora do Bem-Estar Animal, Mariana Pereira, “trabalhar neste programa municipal tem sido uma experiência extremamente gratificante”. “Sinto uma profunda satisfação e realização no que faço. Meu amor pelos animais sempre guiou minha dedicação à medicina veterinária, e poder contribuir para a saúde e bem-estar deles é, sem dúvida, a maior recompensa”, afirmou.

Mariana também destaca a força do trabalho em equipe. “A colaboração tem sido excepcional, com cada integrante demonstrando um comprometimento inabalável com a causa. Juntos, estamos criando um ambiente onde os animais recebem respeito, carinho e os melhores cuidados possíveis”, apontou.

“Ver os tutores reconhecendo e valorizando nosso esforço é extremamente gratificante. Cada palavra de agradecimento e olhar de alívio confirma que estamos no caminho certo. Esse reconhecimento fortalece nossa missão e nos motiva a continuar oferecendo o melhor para nossos pacientes”, finalizou a médica veterinária.

QUEM USOU, APROVOU

Para o primeiro tutor a levar seu pet para o DBEA, Eduardo Henrique de Souza, tanto a equipe quanto a estrutura do prédio estão totalmente preparados para receber e solucionar os problemas.

“Fui o primeiro e fui tratado com muita atenção. A estrutura do prédio está preparada e os veterinários estão muito dispostos a cuidar dos animais. É uma experiência muito bacana pois o prédio vai atender pessoas de baixa renda e que não têm condições de arcar com as despesas de uma clínica particular. A ideia da Prefeitura é excelente em ajudar os animais”, declarou.

Ionice Carvalho, que já usufruiu dos serviços do DBEA com o seu pet, só tem a agradecer e elogiar. “Só tenho elogios para este lugar. Fui bem atendida e o meu pet foi muito bem tratado pelos funcionários. Toda a equipe é muito simpática e estão de parabéns”, afirmou.

