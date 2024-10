Nova Odessa terá feirão de emprego com 1000 vagas no dia 9

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) anunciaram a realização do 5º Feirão do Emprego de Nova Odessa. A ação acontece no próximo dia 09 de novembro, um sábado, a partir das 8h da manhã, no saguão do Paço Municipal (que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro). A participação será livre e gratuita.

A expectativa é que sejam oferecidas, novamente, mais de 1.000 vagas de trabalho e estágio, além de cursos profissionalizantes. Haverá também vagas para trabalhadores PCDs, de estágio, primeiro emprego e acima de 60 anos. Algumas empresas realizam até mesmo as entrevistas ainda durante o “Feirão” – por isso, os trabalhadores e estudantes devem comparecer com currículos impressos em mãos e documentos pessoais.

Já as empresas interessadas em participar e disponibilizar suas vagas devem procurar nos próximos dias a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Município, que fica junto à unidade local do Poupatempo (na Rua Duque de Caxias, nº 600, também no Centro).

As quatro edições anteriores do programa, implantado em 2022 pela atual gestão municipal, disponibilizaram aproximadamente 2.840 vagas de emprego, em dezenas de empresas da cidade e da região, atendendo a cerca de 3.650 trabalhadores (que é o número de senhas distribuídas).

Foram 780 vagas de emprego e 1.500 trabalhadores atendidos na 1ª edição, em 2022; 850 oportunidades e 1.000 trabalhadores na edição de 2023; 150 vagas e 150 cidadãos atendidos na 3ª edição (que foi exclusiva para PCDs), em 2024; e 1.060 vagas e 1.000 senhas na 4ª edição, também em 2024.

“O ‘Feirão do Emprego’ é sem dúvida um dos programas de geração de oportunidades e de renda mais importantes da nossa gestão, ao lado da unificação de 10 serviços ao trabalhador e ao empreendedor num só lugar, junto ao novo Poupatempo que inauguramos em 2023. Então, com certeza, essa 5ª edição vai ser novamente um sucesso, encurtando o caminho entre as vagas de trabalho e quem está procurando emprego na nossa cidade”, apontou Leitinho.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi, os “Feirões do Emprego” da Prefeitura contam desde o início com vários parceiros institucionais que estarão novamente presentes nesta quinta edição, como o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “Guardinha” da cidade).

EMPREGOS GERADOS

E tudo isso tem dado resultado. Desde janeiro de 2021, já são nada menos que 3.745 vagas de emprego, resultado do total de admissões menos o total de demissões neste período de 44 meses. Os números são do Caged do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado mensalmente.

As ações começaram ainda na pandemia e as quatro “Feirões do Emprego”, duas novas Feiras Noturnas (Jardim Santa Rita e Jardim Santa Luiza/Parque Triunfo), cursos gratuitos, o Novatec (Programa de Orientação Profissional para formandos do Ensino Médio da Rede Pública), as Feiras do Carro Usado e o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”.

São mais de 25 grandes empresas atraídas para a cidade desde 2021, incluindo nomes como o gigantesco Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/PanPharma, a Transportadora RodoBox Logística, a unidade da Localiza Veículos, a Bekaert Deslee, o Shopping ZED Boulevard, o Centro de Operação DeskTop e o Supermercado Crema, entre outras.