Neste domingo (27), Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Sumaré para o mandato de 2025 a 2028, em uma histórica disputa de segundo turno. Henrique, do Republicanos, obteve 72.003 votos, representando 58,22% dos votos válidos, superando o adversário Willian Souza, do PT, que somou 51.668 votos (41,78%).

Essa vitória reafirma o apoio que Henrique e Andre receberam já no primeiro turno, consolidando a liderança e a confiança do eleitorado sumareense nesta dupla. O novo mandato tem como objetivo implementar mudanças significativas na gestão da cidade, com foco no desenvolvimento social e econômico, além de atender às demandas da população em áreas como saúde, transporte e infraestrutura. A administração de Henrique e Andre será voltada para todos os cidadãos de Sumaré, com um compromisso de governar para o povo e promover a inclusão, o diálogo e o desenvolvimento na cidade, marcando um novo capítulo na história local e evidenciando a importância do engajamento cívico.

A vitória de Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia como prefeito e vice de Sumaré, com mais de 70 mil votos, reflete a confiança do povo em suas propostas. Ele expressou sua gratidão ao afirmar: “Primeiramente, grato a Deus que vem nos dando sabedoria, discernimento.” Destacando a responsabilidade que assume, Henrique falou sobre sua campanha: “Uma campanha limpa, justa, simples e humilde, sempre levando nossas propostas à população.”

Ao abordar suas prioridades, ele enfatiza: “A prioridade sempre é a saúde, precisamos melhorar muito a saúde da nossa cidade.” Ele menciona a construção de um hospital municipal como um compromisso essencial: “Vamos construir o nosso hospital municipal, que foi compromisso de campanha.” Além disso, ele reconhece a necessidade de melhorias no transporte público: “As pessoas de Sumaré não podem mais ficar imersas para ter um transporte público de qualidade.”

Sobre o desenvolvimento econômico, Henrique ressalta: “A cidade de Sumaré tem um potencial muito grande para se emergir.” Ele destaca que “48% a 49% da nossa cidade é em terra natural” e que, com o novo plano diretor, pretende realizar “a maior expansão econômica aqui na região metropolitana de Campinas.”

Henrique também fala sobre a importância de um governo técnico e dialogado: “Um governo do diálogo, com muita seriedade, transparência.” Ele planeja um governo que traz “uma nova virada da chave da cidade.” Reconhecendo a diversidade da população, ele afirma: “Vamos com certeza fazer um plano de desenvolvimento para dar dignidade, oportunidade.”

Ao se dirigir aos eleitores do adversário, ele diz: “Eu digo que nós vamos governar para todos.” Ele enfatiza a necessidade de união: “Até aqueles que jogaram pedras, nós vamos estender a mão e governar.” Inspirado por José do Egito, ele afirma: “Ele governou para todos e deu oportunidades para todos.”

Finalizando, Henrique declara: “O nosso povo precisa de uma oportunidade, precisa de uma saúde de qualidade, ser respeitados.” Com essa visão, ele se compromete a criar “um governo de oportunidade para todos, sem distinção,” buscando transformar Sumaré em um lugar próspero para todos os cidadãos.

Andre da Farmácia, eleito vice-prefeito de Sumaré, é um forte manifesto de compromisso e fé. Ele inicia afirmando: “A gente passou, mas Deus não vai desapontar,” destacando sua crença de que a vitória é parte de um plano maior.

O vice prefeito seguiu ressaltando que a eleição é “só uma etapa” e que agora é hora de “mudar o Sumaré de verdade, para o povo, pelo povo e para Ele.”

Ele faz um chamado à oração, pedindo que a comunidade inclua Deus em suas preces. Ao se dirigir a Deus, ele menciona diversos títulos divinos, mostrando sua profunda espiritualidade e a crença de que a mudança deve ser fundamentada em princípios espirituais.

E segue orando: “Em Ti depositei a minha esperança, em Ti entreguei esse projeto e o Senhor não falha,” expressou Andre, confirmando sua determinação e confiança no sucesso do governo que inicia em 2025, pedindo cura e transformação para a cidade, demonstrando um desejo genuíno de melhorias concretas na vida das pessoas.

Andre conclui sua fala com um pedido claro: “E que não venha ser apenas com palavras, Jesus, mas que a população venha sentir a diferença deste governo.”

Finalizando, ele agradece: “Eu honro a Tua bênção, a Tua presença,” reforçando seu compromisso com a cidade e seu povo.

Juntos, Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia, transmitem uma mensagem clara: estão motivados a trazer mudanças reais e significativas para Sumaré, sempre guiados pela fé e o profundo desejo de servir.