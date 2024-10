Papai Noel chega ao ParkCity Sumaré no domingo com atrações gratuitas

O Natal está chegando e com ele toda a magia e encantamento desta época do ano, aguardada com expectativa por muitas famílias que aproveitam o clima natalino para renovar as esperanças e celebrar o amor.

Para comemorar o início deste período mágico e marcante, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial e gratuita para receber a estrela principal da festa. A chegada do Papai Noel será no próximo domingo, 3/11, na Alameda ParkCity.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, conta que diversas atrações irão envolver o público já antes da chegada do bom velhinho. A partir das 15h, a Parada Natalina vai circular pelo empreendimento, espalhando a alegria das festividades. Às 16h, tem apresentação do Espetáculo Musical de Natal. O Papai Noel desembarca no Shopping ParkCity Sumaré às 16h45 e seguirá conduzindo o Cortejo Natalino pelo empreendimento.

“O Natal é sempre esperado com muita expectativa pelas famílias e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma celebração com diversas surpresas para surpreender e cativar o público de todas as idades”, comenta Gisele.

O Papai Noel permanecerá no Shopping ParkCity Sumaré durante os meses de novembro e dezembro, na Praça de Alimentação, onde os clientes poderão aproveitar para fazer pedidos e tirar fotos. Em novembro, o Papai Noel estará no empreendimento a partir do dia 7, de quinta-feira a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Em dezembro, o bom velhinho estará no Shopping ParkCity Sumaré a partir do dia 3, de terça-feira a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Lembrando que o Papai Noel realiza uma pausa para alimentar as renas: de terça a sábado, das 17h às 18h, e aos domingos e feriados, das 16h30 às 17h.

Na semana do Natal, o horário será diferenciado. Na segunda-feira, dia 23 de dezembro, o bom velhinho recebe o público das 13h às 21h, com pausa entre 17h e 18h. Na terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Papai Noel estará no empreendimento das 10h às 16h, com pausa das 12h30 às 13h.

Aniversário de 5 anos

Além de marcar o começo da temporada natalina, a chegada do Papai Noel também dará início às celebrações dos 5 anos do Shopping ParkCity Sumaré. A partir do dia 3 de novembro, o empreendimento contará com uma decoração exclusiva de Natal em comemoração ao aniversário, com iluminação especial e diversos outros itens decorativos nas áreas interna e externa, como corredores, Praça de Alimentação, fachada e Alameda ParkCity, entre outros.

O público poderá contemplar a ambientação especial até o dia 5 de janeiro de 2025, desfrutando dos cenários para registrar fotos dos momentos vividos no empreendimento durante o período.

“O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade. Faz parte da história do município e tem uma forte conexão com moradores de Sumaré e região. A celebração do aniversário de 5 anos é um momento especial e único, que traduz a ligação e o compromisso do empreendimento com seu público”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 3 de novembro, domingo.

Programação:

15h – Parada Natalina.

16h – Espetáculo Musical de Natal.

16h45 – Chegada do Papai Noel.

17h15 – Cortejo Natalino.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.

Horários de visitação ao Bom Velhinho:

Novembro, a partir do dia 7:

De quinta a sábado, das 13h às 21h.

Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Dezembro, a partir do dia 3:

De terça a sábado, das 13h às 21h.

Aos domingos, das 14h às 20h.

Lembrando que o Papai Noel realiza uma pausa para alimentar as renas: de terça a sábado, das 17h às 18h e, aos domingos e feriados, 16h30 às 17h.

Horários especiais:

Segunda-feira, dia 23 de dezembro, das 13h às 21h.

O Papai Noel alimenta as renas das 17h às 18h.

Terça-feira, dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

O Papai Noel alimenta as renas das 12h30 às 13h.