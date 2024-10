Secretário de Planejamento, Guidolin aposta em vídeos pra divulgar ações

O secretário municipal de planejamento de Americana, Diego Guidolin, está fazendo vídeos curtos no Instagram para divulgar as ações da pasta. O objetivo principal é mostrar o que tem sido feito com os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Leia + sobre política regional

Até o momento, Diego publicou dois vídeos. Um sobre a instalação de academias ao ar livre em 13 praças da cidade e outro do espaço de esportes e lazer que está sendo construído na entrada da cidade, próximo ao Portal.

Os recursos do FMDU são provenientes do pagamento de uma taxa específica de grandes empreendimentos que chegam à cidade.