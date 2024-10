Cães-terapeutas visitam pacientes no Hospital Municipal de Americana

Oito cães-terapeutas do projeto Patas Solidárias visitaram o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi na última sexta-feira (25). Durante cerca de uma hora, os dóceis animais percorreram algumas alas e setores do hospital, interagindo com funcionários, pacientes e seus acompanhantes.

Guiados por seus tutores, os cães-terapeutas ingressaram no HM pela Internação e seguiram direto para o Jardim Terapêutico, onde surpreenderam cerca de 50 colaboradores do hospital que participavam de uma palestra da campanha Outubro Rosa, ministrada pela equipe multidisciplinar da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

Depois da bateria de fotos, selfies e vídeos, os oito cães-terapeutas (Berenice, Tobias, Xubica, Aisha, Desmond, Fiona, Julia e Browne) visitaram pacientes da Ala 1, da Hemodiálise e fizeram uma outra parada no NIR (Núcleo Interno de Regulação).

“É importante frisar que esse projeto tenta, de certa forma, trazer um pouco da sensação da proximidade do lar aos pacientes, que muitas vezes estão longe de seus familiares e bichinhos de estimação”, analisa Marcella Pozetti, diretora médica do Hospital Municipal e uma das articuladoras da vinda do projeto Patas Solidárias ao HM, ao lado da nutricionista Andréia Rissati, da Unacon.

Na opinião da diretora, a parceria entre a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – gestora do Hospital Municipal, via gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura de Americana – e o projeto Patas Solidárias “agrega ainda mais humanização e amor ao cuidado dos pacientes”.

Projeto Patas Solidárias

A idealizadora do Patas Solidárias é a veterinária Maria Laura Bignotto Pereira, entusiasta do conceito, embasado por estudos científicos, que preconiza que a vivência e o contato com cães desencadeiam benefícios terapêuticos entre os pacientes.

Em 2019, ela resolveu reunir um time de voluntários e seus cães com o objetivo de promover visitas regulares em hospitais, asilos, instituições assistenciais, unidades oncológicas e outros locais de acolhimento ou tratamento. No início de outubro, os cães-terapeutas fizeram sua primeira visita à Unacon.

Segundo a presidente do Patas Solidárias, o convívio com cães promove benefícios como, por exemplo, a redução dos níveis de cortisol, a diminuição da pressão arterial, a liberação de hormônios do bom humor e bem-estar, a diminuição do período de internação e a melhora da recuperação do paciente.

Para integrar o projeto, o cão tem que ser obediente, dócil e ter idade acima de um ano. Além disso, deve estar com a carteira de vacinas em dia, ser vermifugado, não ter doenças na pele e ter passado por banho higienizador pelo menos um dia antes da visita.

“A visita dos cães-terapeutas é uma ação que ajuda a melhorar o estado emocional dos pacientes. Tudo é feito em conformidade com as normas sanitárias e o resultado é sempre satisfatório”, reforçou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.