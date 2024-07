Nova Odessa vence Campinas nos Jogos Regionais de Bragança Paulista; malha avança

Com gols de Bedin, Dudu e Centamori, o time de futebol de campo masculino (na categoria Sub-20) de Nova Odessa derrotou Campinas, por 3 a 1, na tarde da última segunda-feira (22/07), na fase de classificação da 66ª edição dos Jogos Regionais, que acontecem em Bragança Paulista até o dia 27 de julho. O time novaodessense está classificado para as quartas de finais da competição.

De acordo com o técnico e secretário-adjunto de Esportes e Lazer, Roger Prado, que acompanhou de perto a partida, “foi um jogo forte contra a equipe de Campinas”. “O primeiro gol foi de pênalti, Bedin fez o gol, com uma defesa bem postada e meio do campo criativo, no qual a bola chegava fácil para os atacantes comandados pelo técnico Marcos Vinícius. No resto do jogo, a equipe se manteve unida e desempenhou seu papel, cumprindo com seu objetivo e marcando mais dois gols no time de Campinas, avançando para a próxima fase”, contou.

Nova Odessa também se destacou na modalidade malha, vencendo Campinas de 40 a 36. Esta modalidade consiste no lançamento de “discos” que tem como objetivo principal derrubar o meco da outra cabeceira o deixar a malha o mais próximo possível – e assim sucessivamente.

Para o secretário-adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, o aumento do número de participantes de Nova Odessa nos Jogos Regionais deste ano reflete o interesse dos atletas nas Escolinhas de Esportes oferecidas pela Prefeitura.

“Estamos felizes com a participação de Nova Odessa nos Jogos Regionais em Bragança Paulista. Tivemos um aumento no número de atletas para esse ano, o que comprova a alta demanda de todas as modalidades no município. Vamos continuar valorizando nossos atletas e professores, para que consigam êxito nas competições futuras”, afirmou.

GANHANDO EXPERIÊNCIA

Em 2023, Nova Odessa voltou a participar dos jogos regionais em apenas 4 modalidades. Já neste ano, o número de modalidades participantes da delegação chega a 10. “Isso demonstra o grande interesse da população pelo esporte e consequentemente é fruto do trabalho realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer através da Prefeitura Municipal”, disse José Henrique.

No handebol feminino, Nova Odessa perdeu de 10 a 22 para o time de Bragança Paulista. Contra Santa Bárbara d’Oeste, o time perdeu de 22 a 20. Contra o time de Mococa, o time de Nova Odessa perdeu de 32 a 21.

No vôlei feminino sub-21, o time de Vinhedo levou por 2 sets a 0 contra Nova Odessa. No basquete, Nova Odessa perdeu de 23 a 83 para Hortolândia. Contra Rio Claro, o time perdeu de 80 a 34. E no futsal, o time foi desclassificado pelo time de Casa Branca, perdendo de 5 a 0.