Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Dataeco para o Portal Atualidade traz o atual prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), reeleito com 54,8% das intenções de voto caso as eleições fossem hoje. A pesquisa foi realizada no método estimulado, aquele que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Em segundo lugar aparece Dr. José com 26,2% dos votos, seguido por Eliel Miranda (4,8%) e Vanderlei Larguesa (2,3%). Dos entrevistados, 3,2% não sabe/não respondeu/indecisos e 8,7% responderam nenhum/branco/nulo.

Na pesquisa espontânea – sem que o nome do candidato seja apresentado, Rafael Piovezan aparece com 43,8%, seguido por Dr. José 17,8%, Eliel Miranda (2,2%) e Vanderlei Larguesa (1,7%). Dos entrevistados, 0,5% citaram outros nomes, 30,7% não sabem/não responderam e 3,3% responderam ninguém/branco/nulo.

Considerando apenas os votos válidos no município, Rafael Piovezan aparece com 62,2%, Dr. José aparece com 29,7%, Eliel Miranda com 5,5% e Vanderlei Larguesa com 2,6%.

Larguesa possui maior rejeição

Quando questionados “se as eleições para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste fossem hoje, em qual ou quais desses candidatos o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum?” (sendo que cada entrevistado poderia citar mais de um candidato), Vanderlei Larguesa aparece com a maior rejeição (46,8%). Na sequência vem Eliel Miranda (29,8%), Dr. José (24,3%) e Rafael Piovezan (17,7%). Não sabe/não respondeu 14,2% e poderia votar em todos 17,7%.

Aprovação da Administração

O levantamento traz, ainda, a aprovação da gestão de Rafael Piovezan por 76,2% dos entrevistados. Por outro lado, 20,8% desaprovam a atual administração e 3% não sabe/não respondeu.

A pesquisa encomendada pelo Portal Atualidade, custeada com recursos próprios, e realizada pelo Instituto de Pesquisas Dataeco, ouviu 600 entrevistados de 21 a 26 de setembro de 2024. As entrevistas foram realizadas por telefone, com eleitores de 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-08007/2024. A margem de erro é de 4,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

