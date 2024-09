Nova pesquisa traz Rafael Piovezan com larga vantagem em Santa Bárbara

Nova pesquisa realizada pelo TODODIA/Ágili traz o atual prefeito e candidato à reeleição, Rafael Piovezan (PL), com larga vantagem em relação aos seus adversários. Caso as eleições fossem hoje, Rafael venceria o pleito com 47,8% das intenções de voto. Atrás, aparece Dr José (União) com 27,8%, Eliel Miranda (PSD), com 4,4% e Vanderlei Larguesa (PT), 2,2%. Não votariam em nenhum dos candidatos 9,8% dos entrevistados. Não sabem ou não responderam somam 8%.

Ainda na pesquisa, o governo do prefeito Rafael Piovezan tem 68,8% de aprovação. Já 22,2% disseram reprovar o governo e 9% não souberam responder. A administração municipal foi avaliada como boa pela maioria, com 38,2%. Já 33,9% consideram regular; ótima, 12,6%; péssima, 6,8%; ruim foram 4,5%. Não souberam ou não responderam 3,9%.

Pesquisa

A Pesquisa TODODIA/Ágili de intenções de voto ouviu 450 eleitores entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro de 2024. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Custeada pelo Todo Dia (Rede Cidade de Americana) com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE com o número SP-04213/2024.

