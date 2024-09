Bom Top5- O Agir é visto no meio político de Americana como um dos partidos que mais abriu oportunidades para os candidatos de meio de tabela (entre 500 votos e 1.000 votos) para a corrida por uma cadeira na Câmara.

Tem gente que vê até a possibilidade de o partido conseguir fazer uma segunda cadeira caso o grupo ‘pegue no breu’ e se empenhe de fato na campanha.

O primeiro do time é Ricardo Tite, que assumiu várias vezes o mandato na atual legislatura e tem focado no esporte no recorte na região do São Vito.

Vereador por alguns mandatos e com vontade de voltar, Dr Otto é um dos principais puxadores de voto da legenda.

Nome com força no governo Chico, Lígia Rodrigues vem forte para ser a mulher mais votada da legenda e tentar beliscar uma das vagas.

Vereador de mandatos anteriores, Tonhão dos Veteranos vem na região do São Luiz e tenta voltar à Câmara de Americana.

Finalizando o Top5

Um nome que tem chamado a atenção nesse começo de campanha é Tiago Moreno, tido como nome competitivo dentro do partido.

