Top10 do PL Santa Bárbara parte1

O PL do prefeito Rafael Piovezan deve fazer 3 vereadores e tentar beliscar uma 4a cadeira. E o NM traz aqui o Top10 do partido em duas partes.

Na 1a turma se destacam os 3 vereadores da legenda, um ex-vereador e um assessor forte do vice-prefeito.

O radalista Nilson Araújo vem para a disputa do segundo mandato e tem trabalhado forte com visitas em vários bairros da cidade.

Herdeiro do ex-vereador Kadu Garçon e no partido desde antes de 2020, Kifu segue como nome da periferia e também busca o segundo mandato.

Bolsonarista histriônico eleito em 2020, Felipe Corá seguiu com força na voz e hoje está no time do prefeito Rafael.

Ex-vereador que sempre circulou na política e tem ligação com o esporte, Gustavo Bagnolli se juntou ao time para buscar uma vaga na Câmara.

Alex Dantas é nome forte ligado ao vice-prefeito Felipe Sanches mas que se estruturou para ser eleito com força.

