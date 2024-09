Erros Comuns ao Tentar Crescer no Instagram: O Que Evitar em 2024?

No anseio de ter um grande quantidade de seguidores e fortalecer o engajamento no Instagram rapidamente, vários profissionais e empresas cometem erros sem nem perceber.

O que é absolutamente normal. Quando criamos um perfil comercial, é natural achar que não há muita diferença do que fazemos na conta pessoal. Só que na realidade, muda muita coisa.

Para dar certo, todas as ações do perfil da marca devem ser bem pensadas. Ou seja, é necessário ser altamente estratégico. Caso contrário, será difícil se destacar entre os concorrentes.

No Instagram, existem inúmeros profissionais e empresas disputando a atenção do mesmo público. Então, se não apresentar diferenciais competitivos, você vai ser apenas mais um.

Nesse sentido, muito se fala sobre o que fazer para conseguir uma boa visibilidade na rede social. Antes disso, porém, é preciso estar totalmente ciente dos erros que devem ser evitados ao longo do processo.

7 erros comuns que você talvez comete ao tentar crescer seu perfil do Instagram

Logo abaixo, listamos os 7 erros mais comuns que as marcas cometem ao se posicionar no Instagram que você deve evitar a todo custo se quiser ter um perfil grande na rede social. Confira!

1. Não organizar o perfil

Um perfil desorganizado pode prejudicar ― e muito ― seu crescimento na rede social. Isso porque, não transmite uma boa primeira impressão aos visitantes. O que faz a maioria sair da conta sem dar follow.

Para evitar que isso aconteça, faça uma boa biografia. É a primeira coisa que os visitantes reparam ao chegar no perfil da marca. Então, capriche nas palavras para convencer o público a segui-lo.

O ideal é que a bio forneça uma breve resumo de quem você é e o que faz. Por isso, elabore frases objetivas e impactantes que apresente sua proposta com clareza a todos.

Além disso, crie destaques que reforcem o que está escrito na bio. Ou seja, deixe disponível na funcionalidade Stories que mostram sua identidade e propósito na prática. Seja perguntas respondidas, depoimentos de clientes ou conquistas.

2. Não ter um cronograma de publicações

Certamente, um dos maiores erros que você pode cometer ao tentar crescer no Instagram é não ter um cronograma de publicações. É praticamente impossível ser constante sem isso.

Quando a produção de conteúdo do perfil é sempre aleatória ou espontânea, a frequência de postagens nunca é a mesma. Com isso, o engajamento do perfil não aumenta como deveria.

Até porque, as pessoas não sabem em que momento você vai “dar as caras”. Assim, mal interagem nos posts que você compartilha. Ou seja, a chance de seus conteúdos “floparem” é grande.

Desse modo, planeje muito bem as atividades criativas do perfil da marca. Defina temas, dias e horários de produção, data de publicação, entre outros detalhes. Então, siga à risca o que foi estabelecido.

3. Não se preocupar com visual

A parte visual é extremamente valorizada dentro do Instagram. Tanto pelos desenvolvedores quanto pelos usuários. Dá para dizer que é a essência da rede social. Portanto, ignorar o aspecto pode ser um verdadeiro “tiro no pé”.

Muitos profissionais e empresas caem na ideia que só o conteúdo em si importa. Assim, compartilham fotos e vídeos com uma qualidade minimamente boa. No entanto, a prática torna sua estratégia ineficaz.

Frequentemente, visitantes e seguidores navegam pelo Feed utilizando a visualização em grade do perfil. Com isso, só abrem as publicações que são atrativas o bastante.

Em função disso, é mais do que necessário investir em uma identidade visual que cause um impacto positivo no público. Utilize paleta de cores harmoniosa, design consistente e efeitos criativos, por exemplo, para chamar a atenção.

4. Não interagir com o público

Entre os erros mais comuns cometidos ao tentar crescer no Instagram, também está não interagir com o público. Muitos acham que é só publicar novos conteúdos ou criar anúncios, e pronto: o perfil vai crescer.

Só que no Instagram, a comunicação entre marca e seguidores não é unilateral. Pelo contrário, é de mão dupla. Ou seja, quem te acompanha também se expressa e deve ser respondido.

Dessa maneira, não dar a devida atenção aos comentários e mensagens enviadas por seus seguidores não é nada bom para seu crescimento. Isso cria uma imagem de desinteresse e afasta o público.

Sendo assim, interaja o máximo possível com seus seguidores. Principalmente, em publicações de Feed e mensagens do Direct. Até porque, o algoritmo prioriza perfis que geram engajamento nas recomendações.

5. Colocar hashtags excessivamente

As hashtags são um recurso responsável por categorizar as publicações do Instagram. Elas indicam para o algoritmo qual é exatamente o assunto dos seus conteúdos e qual público você quer atingir.

Então, com base nas palavras-chaves adicionadas, a inteligência artificial da rede social segmenta a entrega dos posts. Eles só aparecem para usuários possivelmente interessados em sua proposta.

Entretanto, muitos não usam as hashtags corretamente. Os profissionais e empresas colocam diversas palavras-chaves aleatórias no conteúdo. Com isso, o recurso não cumpre seu papel. Na entrega, o conteúdo se perde entre as milhares de postagens.

Para funcionar, as hashtags inseridas precisam ser relevantes dentro do nicho. Além de ter alguma relação com o conteúdo. E o mais importante: 5 ou 10 hashtags já é o suficiente. Não é preciso colocar 20, 25 ou até mesmo 30.

6. Não acompanhar as métricas

Dificilmente sua estratégia para crescer no Instagram vai ficar boa o bastante logo de cara. Isso significa que será necessário ajustá-la constantemente até que se torne eficiente.

Contudo, muitas marcas não percebem a importância de promover melhorias na estratégia o tempo todo. Elas não acompanham as métricas de desempenho e não tentam otimizar o que está sendo feito.

Sem fazer uma análise periódica do seu perfil, ter resultados expressivos vai ser uma meta quase impossível de alcançar. Por isso, fique de olho nos números de contas alcançadas, engajamento e seguidores.

As informações vão te orientar sobre o que está funcionando e o que não está. A partir disso, você pode pensar em maneiras de deixar sua comunicação no Instagram ainda mais assertiva.

7. Não comprar seguidores

Ao contrário do que muitos pensam, não tem nada de errado em comprar seguidores. O método de crescimento no Instagram é legal e funciona muito bem. Principalmente, se for combinado com outras formas de gerar tráfego.

Isso mesmo. O serviço de engajamento não exclui produção de conteúdo ou campanhas de anúncio. É o completo oposto. Ele complementa ambos e aumenta sua efetividade nos resultados do perfil.

Após comprar seguidores reais e brasileiros, o perfil da marca transmite muito mais credibilidade. A maioria dos visitantes tende a dar follow e acompanhar as novas publicações devido ao tamanho da conta.

Desse modo, as publicações e anúncios geram um número bem maior de seguidores e interações. Então, adquirir followers é indispensável para colocar seu perfil comercial em destaque.

Conclusão

Por fim, crescer no Instagram requer uma série de decisões acertadas. Saber o que não fazer é o primeiro passo. Uma vez que você evita os erros que deixam tantos profissionais e empresas estagnados.

Para se dar bem, organize o perfil, faça um cronograma de postagens, utilize as hashtags corretamente, entre outras coisas. E o principal: compre seguidores em um site confiável.

A verdade é que perfis com poucos seguidores não transmitem confiança. Muitos esforços acabam sendo ineficientes por causa da conta ser pequena ainda. O serviço de engajamento, porém, muda isso da noite para o dia.