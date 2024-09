Um homem de 55 anos teve um mal súbito enquanto dirigia e acabou derrubando três postes na Avenida das Flores, em Nova Odessa. O acidente aconteceu por volta das 15h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a corporação foi acionada para um acidente de trânsito com vítima, sendo carro x poste.

Ao chegar no local, haviam 3 postes caídos, ainda energizados e a vítima permanecia dentro do veículo. Como o veículo não estava em contato com a fiação, foi possível o acesso à vítima, sendo esta imobilizada e retirada do local em segurança. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Nova Odessa pela ambulância do município. Não havia sinais de fraturas e nem escoriações.

Segundo informações, a vítima teria saído de um hospital na cidade de Americana, teve um mal súbito enquanto dirigia e colidiu com o poste.

